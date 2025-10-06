14 Kilo Kokain ins Land geschmuggelt: Haftstrafen!

Eine sechsköpfige Kokain-Bande fasste am Montag im Salzburger Landesgericht Haftstrafen aus: zwischen viereinhalb und zwei Jahren. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Das Rauschgift schmuggelten sie im Vorjahr durch mehreren Fahrten aus den Niederlanden ins Land.
Vier Männer und zwei Frauen zwischen 23 und 42 Jahren – davon drei Österreicher, zwei Afghanen und eine Aserbaidschanerin – haben laut der Anklage der Salzburger Staatsanwaltschaft im großen Stil mit Kokain gehandelt. Das Rauschgift brachten sie dabei aus den Niederlanden nach Österreich: in mehreren Fahrten zwischen Jänner und August 2024.
Straßenverkaufswert übersteigt Million Euro
Bereits im April begann der Strafprozess gegen die sechs Angeklagten, die sich zu den Vorwürfen teilweise geständig zeigten. Nur: Die Teilnahme an einer kriminellen Organisation, wie es die Staatsanwaltschaft sieht, bestritten sie. Das Kokain wurde vor allem im Raum Salzburg verkauft. Und das mit offensichtlich ordentlichem Gewinn: Bei einem Straßenverkaufswert von 100 Euro pro Gramm wären es insgesamt 1,4 Millionen Euro. Die Gruppe teilte sich die Aufgaben auf: Der Kopf der Bande, einer der zwei Afghanen, organisierte den Kauf des Kokains sowie den Transport und den Vertrieb. Andere mieteten Fahrzeuge für den Schmuggel an – oder brachten selbst das Rauschgift ins Land. Darunter war auch ein Taxifahrer.
Der mutmaßliche Kopf der Bande fasste zwei Jahre unbedingte Haft zusätzlich zu einer bereits rechtskräftigen achtjährigen Freiheitsstrafe aus: Er soll daher zehn Jahre in Summe absitzen. Für die anderen fünf Mitangeklagten setzte es unbedingte Freiheitsstrafen zwischen viereinhalb und zwei Jahren. Die Urteile sind allesamt nicht rechtskräftig.
