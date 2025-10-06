14 Kilo Kokain ins Land geschmuggelt: Haftstrafen!

Straßenverkaufswert übersteigt Million Euro

Bereits im April begann der Strafprozess gegen die sechs Angeklagten, die sich zu den Vorwürfen teilweise geständig zeigten. Nur: Die Teilnahme an einer kriminellen Organisation, wie es die Staatsanwaltschaft sieht, bestritten sie. Das Kokain wurde vor allem im Raum Salzburg verkauft. Und das mit offensichtlich ordentlichem Gewinn: Bei einem Straßenverkaufswert von 100 Euro pro Gramm wären es insgesamt 1,4 Millionen Euro. Die Gruppe teilte sich die Aufgaben auf: Der Kopf der Bande, einer der zwei Afghanen, organisierte den Kauf des Kokains sowie den Transport und den Vertrieb. Andere mieteten Fahrzeuge für den Schmuggel an – oder brachten selbst das Rauschgift ins Land. Darunter war auch ein Taxifahrer.