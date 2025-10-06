Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bande verurteilt

14 Kilo Kokain ins Land geschmuggelt: Haftstrafen!

Salzburg
06.10.2025 14:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Eine sechsköpfige Kokain-Bande fasste am Montag im Salzburger Landesgericht Haftstrafen aus: zwischen viereinhalb und zwei Jahren. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Das Rauschgift schmuggelten sie im Vorjahr durch mehreren Fahrten aus den Niederlanden ins Land. 

0 Kommentare

Vier Männer und zwei Frauen zwischen 23 und 42 Jahren – davon drei Österreicher, zwei Afghanen und eine Aserbaidschanerin – haben laut der Anklage der Salzburger Staatsanwaltschaft im großen Stil mit Kokain gehandelt. Das Rauschgift brachten sie dabei aus den Niederlanden nach Österreich: in mehreren Fahrten zwischen Jänner und August 2024.

Straßenverkaufswert übersteigt Million Euro
Bereits im April begann der Strafprozess gegen die sechs Angeklagten, die sich zu den Vorwürfen teilweise geständig zeigten. Nur: Die Teilnahme an einer kriminellen Organisation, wie es die Staatsanwaltschaft sieht, bestritten sie. Das Kokain wurde vor allem im Raum Salzburg verkauft. Und das mit offensichtlich ordentlichem Gewinn: Bei einem Straßenverkaufswert von 100 Euro pro Gramm wären es insgesamt 1,4 Millionen Euro. Die Gruppe teilte sich die Aufgaben auf: Der Kopf der Bande, einer der zwei Afghanen, organisierte den Kauf des Kokains sowie den Transport und den Vertrieb. Andere mieteten Fahrzeuge für den Schmuggel an – oder brachten selbst das Rauschgift ins Land. Darunter war auch ein Taxifahrer.

Lesen Sie auch:
Die Angeklagten im Schwurgerichtssaal zu Beginn des Strafprozesses im November 2024.
Bande verurteilt
Handel mit 400 Kilo Drogen: Jahrelange Haftstrafen
26.05.2025

Der mutmaßliche Kopf der Bande fasste zwei Jahre unbedingte Haft zusätzlich zu einer bereits rechtskräftigen achtjährigen Freiheitsstrafe aus: Er soll daher zehn Jahre in Summe absitzen. Für die anderen fünf Mitangeklagten setzte es unbedingte Freiheitsstrafen zwischen viereinhalb und zwei Jahren. Die Urteile sind allesamt nicht rechtskräftig. 

Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
143.035 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
128.168 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
104.394 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1415 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1201 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1185 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf