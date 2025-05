Handel mit 400 Kilo Drogen: Jahrelange Haftstrafen

Riesige Menge an Drogen

Bereits zu Prozessbeginn zeigte sich das Quintett großteils geständig. Einzig zu den Mengen an Suchtgift äußerten sie Zweifel: Diese seien laut den Beschuldigten zu hoch angegeben. Laut der Anklage soll die Bande zwischen Juli 2019 und Februar 2024 mit insgesamt 365 Kilo Cannabis, 24 Kilo Kokain, zwei Kilo Speed sowie 1050 Ecstasy-Tabletten gehandelt haben. Der Straßenverkaufswert geht in die Millionen.