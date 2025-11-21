Held stoppt sexuellen Übergriff in Wiener U-Bahn

Opfer konnte sich an nichts erinnern

Die 29-Jährige selbst erschien nicht zum Prozess. Sie erinnert sich an nichts, weiß laut Polizeiprotokoll nur noch, dass sie nach einer Party im Volksgarten in die U-Bahn gestiegen ist. Nach dem Angriff brachte sie ein Rettungsteam in die Klinik Landstraße.

Anfangs tritt der Angeklagte – der ein bestehendes Aufenthaltsverbot hat – provokant und selbstsicher auf, grinst, als würde ihn das alles nichts angehen. Seine Vergangenheit? Eine schwere Drogensucht, gefolgt von einem langen Strafregisterauszug und eine Mutter, die ihn nach seiner Entlassung finanziell durchgefüttert hat.