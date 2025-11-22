Albon schlägt ein – da sprühen die Funken in Vegas

Da sprühtne die Funken! Für Alex Albon war das Qualifying für den Grand Prix in Las Vegas in den Samstag-Morgenstunden früh beendet – und ungewollt spektakulär.
Wenige Sekunden vor dem Ende des ersten Abschnitts der Qualifikation schlug der Williams-Pilot in die Mauer ein! Daher verpasste er am 16. Platz das Q2. Zudem schafft auch Gabriel Bortoleto (Sauber) den Cut nicht.
Total-Enttäuschung für Hamilton
Einen weiterer ganz bitterer Nackenschlag setzte es indes für Lewis Hamilton. Der Brite kam mit den regnerischen Bedingungen überhaupt nicht zurecht und landet am Ende auf dem 20. Platz am Ende des Klassements. Allerdings liegt mit Yuki Tsunoda der zweite Red-Bull-Pilot nur einen Platz vor dem siebenfachen Champion.
Zudem musste sich mit Andrea Kimi Antonelli (17. Platz) ein Mercedes-Pilot auch schon früh verabschieden. Für den italienischen Youngster ist es auch bitter, denn Antonelli überzeugte zuletzt in Brasilien mit einem richtig starken Wochenende.
