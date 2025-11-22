Albon schlägt ein – da sprühen die Funken in Vegas

Total-Enttäuschung für Hamilton

Einen weiterer ganz bitterer Nackenschlag setzte es indes für Lewis Hamilton. Der Brite kam mit den regnerischen Bedingungen überhaupt nicht zurecht und landet am Ende auf dem 20. Platz am Ende des Klassements. Allerdings liegt mit Yuki Tsunoda der zweite Red-Bull-Pilot nur einen Platz vor dem siebenfachen Champion.