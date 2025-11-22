„Gregoritsch hat mich gefragt, ob ich deppert bin“

Legenden-Alarm im krone.tv-Sportstudio! Toni Polster und Andi Herzog kreuzten im Doppelpack auf, um mit Moderator und krone.at-Sportressortleiter Michael Fally über das WM-Fieber in Österreich, ihre Rolle als „Bühnenstars“, die USA, Mexiko, Lehren aus 1998 und darüber zu plaudern, warum Werner Gregoritsch Andi Herzog am Dienstag fragte, „ob ich ein bisserl deppert bin“. Wie immer: höchst unterhaltsam (aber sehen Sie im Video oben selbst!)