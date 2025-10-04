Bangen und Hoffen ohne Ende um 14-jährige Lena
Unfall vor acht Wochen
Fast acht Wochen ist es her, seit in Schlierbach (OÖ) zwei 14-jährige Freundinnen mit dem E-Scooter gegen ein Auto prallten. Rosa starb, bei Lena ist die Zukunft noch ungewiss, das Bangen will kein Ende nehmen. Jetzt soll geklärt werden, wer den Roller lenkte – das ist für die Justiz wichtig, aber der Fall könnte unendlich lange dauern.
Das Bangen, Hoffen und Beten geht jeden Tag weiter. Seit beinahe zwei Monaten liegt die 14-jährige Lena im Krankenhaus, nachdem sie und ihre gleichaltrige Freundin Rosa in Schlierbach auf dem E-Scooter gegen ein Auto geprallt waren. Ihr Zustand habe sich noch immer nicht nachhaltig gebessert, heißt es.
