So viele Unimarkt-Mitarbeiter will Spar übernehmen

Torgarant zurück, aber nur noch drei Mitspieler da
Däne als Hoffnung
Spar-Vorstand Hans K. Reisch will jetzt viele Filialen und Beschäftigte von Unimarkt übernehmen und spricht sich im „Krone“-Interview gegen Preisdeckel aus. Den Frust der Kunden über die Teuerung bekommen die Kassiererinnen ab, weshalb Spar verstärkt in Deeskalationstrainings für die Mitarbeiter investiert.
„Krone“: Am Dienstag gab die Lebensmittelkette Unimarkt bekannt, dass sie ihre 91 Filialen abgeben will. Hat Sie das überrascht?
Hans K. Reisch: Nein, denn wir kennen die Situation im Lebensmittelhandel sehr genau. Unimarkt hat wenig investiert und heuer sind bereits drei selbstständige Unimarkt-Kaufleute zu uns gewechselt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.