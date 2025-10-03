Unbekannte sprengten Zigarettenautomat in die Luft

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag gegen 22:40 Uhr in Auerbach im Innviertel einen Zigarettenautomaten gesprengt. Den Großteil der Zigarettenpackungen sowie eine größere Menge an Münzgeld ließen die Täter zurück. Durch die Sprengung wurde der Automat völlig zerstört, auch am Gebäude entstand leichter Sachschaden.