Ließen Beute zurück

Unbekannte sprengten Zigarettenautomat in die Luft

Oberösterreich
03.10.2025 10:30
Eine Fahndung verlief vorerst negativ (Symbolbild)
Eine Fahndung verlief vorerst negativ (Symbolbild)(Bild: Birbaumer Christof)

Großer Krach im Bezirk Braunau: Am Donnerstagabend sprengten Unbekannte in Auerbach einen Zigarettenautomaten. Kurioserweise ließen sie einen Großteil der Beute – Zigaretten und Bargeld – am Tatort zurück. Der Schaden ist groß, die erste Fahndung verlief negativ. Nun bittet die Polizei um Hinweise. 

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag gegen 22:40 Uhr in Auerbach im Innviertel einen Zigarettenautomaten gesprengt. Den Großteil der Zigarettenpackungen sowie eine größere Menge an Münzgeld ließen die Täter zurück. Durch die Sprengung wurde der Automat völlig zerstört, auch am Gebäude entstand leichter Sachschaden.

Polizei bittet um Mithilfe
Der Gesamtschaden liegt in fünfstelliger Euro-Höhe. Eine Intensivfahndung im Nahbereich verlief negativ. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mattighofen unter 059133/4207-100.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
