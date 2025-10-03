Unbekannte sprengten Zigarettenautomat in die Luft

Großer Krach im Bezirk Braunau: Am Donnerstagabend sprengten Unbekannte in Auerbach einen Zigarettenautomaten. Kurioserweise ließen sie einen Großteil der Beute – Zigaretten und Bargeld – am Tatort zurück. Der Schaden ist groß, die erste Fahndung verlief negativ. Nun bittet die Polizei um Hinweise.
Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag gegen 22:40 Uhr in Auerbach im Innviertel einen Zigarettenautomaten gesprengt. Den Großteil der Zigarettenpackungen sowie eine größere Menge an Münzgeld ließen die Täter zurück. Durch die Sprengung wurde der Automat völlig zerstört, auch am Gebäude entstand leichter Sachschaden.
Polizei bittet um Mithilfe
Der Gesamtschaden liegt in fünfstelliger Euro-Höhe. Eine Intensivfahndung im Nahbereich verlief negativ. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mattighofen unter 059133/4207-100.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.