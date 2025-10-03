Lamborghini Huracán von Raser wurde beschlagnahmt

Einmal so richtig Gas geben. Das hatte sich offenbar ein 32-jähriger Oberösterreicher vorgenommen, nachdem er in einem italienischen Edel-Sportwagen Platz genommen hatte. Mit 149 km/h raste er durch eine 70er-Zone. Die Polizei zeigte keine Gnade, zog Führerschein und Auto kurzerhand ein.
Bei einer Geschwindigkeitsmessung in Pichlwang ging den Beamten am Freitag ein besonders schneller Fisch ins Netz. Ein 32-Jähriger aus Frankenmarkt wurde in einer 70er-Zone mit 149 km/h erwischt.
Luxus-Auto ist weg
Dem Mann wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Das Auto, ein gelbgoldener Lamborghini Huracán (ab 190.000 Euro zu haben), wurde vorläufig beschlagnahmt. Das Auto ist allerdings in Deutschland zugelassen, wird also aller Voraussicht nach nicht versteigert werden.
