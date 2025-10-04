Olympia-Wucher! Viele Fans bleiben sogar daheim

Torgarant zurück, aber nur noch drei Mitspieler da
Däne als Hoffnung
Die Kosten für Tickets und Quartiere sind in Italien horrend hoch. Gibt es dadurch gar weniger Unterstützung für unsere Sportler aus der Heimat? Familie von Eisschnelllauf-Ass Vanessa Herzog hat bereits resigniert.
Die Olympischen Winterspiele 2006 in Turin waren aus rot-weiß-roter Sicht die erfolgreichsten der Historie. Erstmals seit damals sind die fünf Ringe zurück in Mitteleuropa – und die Fanmassen aus Österreich scharren schon in den Startlöchern. Wäre da nicht ein massives Problem: Die Spiele in Mailand und Cortina D’Ampezzo ab 6. Februar 2026 schocken mit horrenden Kosten bei Ticketpreisen und Quartieren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.