Irre Preise in Italien

Olympia-Wucher! Viele Fans bleiben sogar daheim

Kärnten
04.10.2025 06:29
Der Marco Schwarz Fanklub hat einige Angebote für Hotels eingeholt – alle waren viel zu teuer. ...
Der Marco Schwarz Fanklub hat einige Angebote für Hotels eingeholt – alle waren viel zu teuer. Nun fährt man wohl mit dem Bus für einen Tag hinunter.(Bild: Kerschbaumer)

Die Kosten für Tickets und Quartiere sind in Italien horrend hoch. Gibt es dadurch gar weniger Unterstützung für unsere Sportler aus der Heimat?  Familie von Eisschnelllauf-Ass Vanessa Herzog hat bereits resigniert.

Die Olympischen Winterspiele 2006 in Turin waren aus rot-weiß-roter Sicht die erfolgreichsten der Historie. Erstmals seit damals sind die fünf Ringe zurück in Mitteleuropa – und die Fanmassen aus Österreich scharren schon in den Startlöchern. Wäre da nicht ein massives Problem: Die Spiele in Mailand und Cortina D’Ampezzo ab 6. Februar 2026 schocken mit horrenden Kosten bei Ticketpreisen und Quartieren.

Aufklappen
Kärnten

Krone Plus Logo
Irre Preise in Italien
Olympia-Wucher! Viele Fans bleiben sogar daheim
Krone Plus Logo
Mit bis zu 70 km/h
Kärntner ließ Hund Auto nachjagen: „Braucht das!“
Krone Plus Logo
Mit der Koralmbahn
Nur ein Katzensprung: Von Kärnten auf die Uni Graz
Bundesliga im Ticker
GAK gegen Wolfsberger AC ab 17 Uhr LIVE
„Krone“-Herzensmensch
Eine Powerfrau im Einsatz für Familien in Not
