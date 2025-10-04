Olympia-Wucher! Viele Fans bleiben sogar daheim

Die Olympischen Winterspiele 2006 in Turin waren aus rot-weiß-roter Sicht die erfolgreichsten der Historie. Erstmals seit damals sind die fünf Ringe zurück in Mitteleuropa – und die Fanmassen aus Österreich scharren schon in den Startlöchern. Wäre da nicht ein massives Problem: Die Spiele in Mailand und Cortina D’Ampezzo ab 6. Februar 2026 schocken mit horrenden Kosten bei Ticketpreisen und Quartieren.