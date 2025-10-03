Drogen, Gewalt: Ein „Ort der Hölle“ mitten in Wien

Einbrüche, Gewalt, Übergriffe, Menschen, die wie lebende Tote durch Straßen wanken und Spritzen auf Spielplätzen. Im Grätzel rund um die Gumpendorfer Straße eskaliert die Lage. Und der Wiener Drogenkoordinator verweigert der „Krone“ das Gespräch über die Probleme ...