Ein Treffen mit den Film-Stars Pizzera & Jaus

Unglaublich, aber wahr: Pizzera, Jaus und Silvia Schneider besuchen das Star Movie Steyr! Am 23. Oktober ist es soweit und kann man die Film-Stars treffen und sich im Anschluss auch noch ihren neuen Streifen „Neo Nuggets – Eine Pulled Pork Komödie“ ansehen. Wir verlosen hier Tickets dafür!
Was haben sie denn jetzt schon wieder angestellt?! Das Leben der Brüder Flo (gespielt von Paul Pizzera) und Eddi (Otto Jaus) nimmt eine rasante Wendung, als plötzlich ihre lang verschollene Schwester Samira (Gizem Emre) wieder auftaucht. Und dann geht alles ganz schnell: Mittendrin in radikalen Gruppierungen, ein Schatz am Toplitzsee, internationale Geheimnisse und der Geheimdienst versprechen für Flo und Eddi ein gefährliches Abenteuer. Für die Besucher bedeutet das aber: Spannung, Action – und viel Komödie!
Treffen Sie die Stars beim „Krone“-Event in Steyr!
Anlässlich des Filmstarts von „Neo Nuggets – Eine Pulled Pork Komödie“ touren die Hauptdarsteller Paul Pizzera, Otto Jaus und Silvia Schneider durch die Kinolandschaft und machen am 23. Oktober um 16.15 Uhr Halt im Star Movie Steyr. 10x2 „Krone“-Gewinner haben die Chance, ihnen ganz nah zu sein und erhalten auch je 2 Tickets für den Film im Anschluss (17 Uhr). Obendrein gibt’s noch „Golden Nuggets“ aus Schokolade (solange der Vorrat reicht).
Dafür einfach untenstehend Daten ausfüllen und mit etwas Glück geht’s am 23. Oktober zum „Krone“-Star-Treff. Mitspielen ist bis Montag, 13. Oktober (9 Uhr) möglich. Alle Infos & Tickets unter: starmovie.at.
