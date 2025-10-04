Ein Treffen mit den Film-Stars Pizzera & Jaus

Was haben sie denn jetzt schon wieder angestellt?! Das Leben der Brüder Flo (gespielt von Paul Pizzera) und Eddi (Otto Jaus) nimmt eine rasante Wendung, als plötzlich ihre lang verschollene Schwester Samira (Gizem Emre) wieder auftaucht. Und dann geht alles ganz schnell: Mittendrin in radikalen Gruppierungen, ein Schatz am Toplitzsee, internationale Geheimnisse und der Geheimdienst versprechen für Flo und Eddi ein gefährliches Abenteuer. Für die Besucher bedeutet das aber: Spannung, Action – und viel Komödie!