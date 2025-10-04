Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Star Movie Tickets

Ein Treffen mit den Film-Stars Pizzera & Jaus

Gewinnspiele
04.10.2025 05:00

Unglaublich, aber wahr: Pizzera, Jaus und Silvia Schneider besuchen das Star Movie Steyr! Am 23. Oktober ist es soweit und kann man die Film-Stars treffen und sich im Anschluss auch noch ihren neuen Streifen „Neo Nuggets – Eine Pulled Pork Komödie“ ansehen. Wir verlosen hier Tickets dafür!

0 Kommentare

Was haben sie denn jetzt schon wieder angestellt?! Das Leben der Brüder Flo (gespielt von Paul Pizzera) und Eddi (Otto Jaus) nimmt eine rasante Wendung, als plötzlich ihre lang verschollene Schwester Samira (Gizem Emre) wieder auftaucht. Und dann geht alles ganz schnell: Mittendrin in radikalen Gruppierungen, ein Schatz am Toplitzsee, internationale Geheimnisse und der Geheimdienst versprechen für Flo und Eddi ein gefährliches Abenteuer. Für die Besucher bedeutet das aber: Spannung, Action – und viel Komödie!

Treffen Sie die Stars beim „Krone“-Event in Steyr! 
Anlässlich des Filmstarts von „Neo Nuggets – Eine Pulled Pork Komödie“ touren die Hauptdarsteller Paul Pizzera, Otto Jaus und Silvia Schneider durch die Kinolandschaft und machen am 23. Oktober um 16.15 Uhr Halt im Star Movie Steyr. 10x2 „Krone“-Gewinner haben die Chance, ihnen ganz nah zu sein und erhalten auch je 2 Tickets für den Film im Anschluss (17 Uhr). Obendrein gibt’s noch „Golden Nuggets“ aus Schokolade (solange der Vorrat reicht).

Dafür einfach untenstehend Daten ausfüllen und mit etwas Glück geht’s am 23. Oktober zum „Krone“-Star-Treff. Mitspielen ist bis Montag, 13. Oktober (9 Uhr) möglich. Alle Infos & Tickets unter: starmovie.at.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
237.418 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
189.255 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
183.257 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1110 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
857 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
828 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf