Rekordumsatz bei Trachtenhäusern in Österreich

Die Oktoberfestsaison ist o‘zapft. Zwischen September und Oktober tummeln sich in ganz Österreich viele in traditionellen Gewändern auf Wiesnfesten und Kirtagen. Allen voran das Größte in Wien: 380.000 Gäste waren letztes Jahr bei der Kaiser Wiesn im Prater – Tendenz steigend. Das spüren nicht nur die Veranstalter, sondern auch der Handel. Die Trachtenbranche floriert und hat sich nach dem Einbruch in den Coronajahren gut erholt.