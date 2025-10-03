Vorteilswelt
Traditionsware boomt

Rekordumsatz bei Trachtenhäusern in Österreich

Wirtschaft
03.10.2025 22:21
Tradition im Höhenflug. 42 Prozent der jungen Generation gehen auf mehrere Wiesnfeste im Jahr.
Tradition im Höhenflug. 42 Prozent der jungen Generation gehen auf mehrere Wiesnfeste im Jahr.(Bild: Wiener Kaiser Wiesn)

Die Teuerung scheint dem Trachtenboom auch in diesem Jahr nichts anhaben zu können – ganz im Gegenteil. Die österreichische Modebranche spricht teilweise von noch nie dagewesenen Umsätzen und hofft, dass es auch im nächsten Jahr dabei bleibt. 

Die Oktoberfestsaison ist o‘zapft. Zwischen September und Oktober tummeln sich in ganz Österreich viele in traditionellen Gewändern auf Wiesnfesten und Kirtagen. Allen voran das Größte in Wien: 380.000 Gäste waren letztes Jahr bei der Kaiser Wiesn im Prater – Tendenz steigend. Das spüren nicht nur die Veranstalter, sondern auch der Handel. Die Trachtenbranche floriert und hat sich nach dem Einbruch in den Coronajahren gut erholt.

Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Lisa-Marie Wögerbauer
