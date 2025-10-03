„Lange Nacht der Museen“: Selfie mit dem Riesenhai

Im Eisenbahn- und Bergbaumuseum in Ampflwang stellen Dampf- und Dieselloks unter Beweis, dass sie nicht zum alten Eisen gehören. In Haslach kann man gleich fünf Highlights erleben, darunter ein Kaufmannmuseum, eine mechanische Klangfabrik oder man taucht in die traditionsreiche textile Kultur im Mühlviertel ein.