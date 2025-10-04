Austria Wien gegen Blau-Weiß Linz ab 17 Uhr LIVE

„Wir konnten zuletzt ganz viel Selbstvertrauen tanken“, meinte Austria-Trainer Stephan Helm. Nach dem aus seiner Sicht vor allem ergebnistechnisch traurigen Start herrsche aber kein Übermut, sondern, „es ist ein gesundes Maß, wie wir das einschätzen. Es ist eine Tatsache, dass in der Mannschaft ganz viel drinnen steckt“. Die Veilchen müssen allerdings auf den gesperrten Mittelfeld-Garant Abubakr Barry und den nach seiner Derby-Roten ebenfalls zwangspausierenden Defensivmann Philipp Wiesinger verzichten. U.a. stehen aber Luca Pazourek („Er hat einen großen Schritt gemacht“) und Manprit Sarkaria („Ich kann mich auf ihn verlassen“) zur Verfügung.