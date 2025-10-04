Austria Wien gegen Blau-Weiß Linz ab 17 Uhr LIVE

9. Spieltag in der Bundesliga: Die Wiener Austria empfängt Blau-Weiß Linz. Die Partie beginnt um 17 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
„Wir konnten zuletzt ganz viel Selbstvertrauen tanken“, meinte Austria-Trainer Stephan Helm. Nach dem aus seiner Sicht vor allem ergebnistechnisch traurigen Start herrsche aber kein Übermut, sondern, „es ist ein gesundes Maß, wie wir das einschätzen. Es ist eine Tatsache, dass in der Mannschaft ganz viel drinnen steckt“. Die Veilchen müssen allerdings auf den gesperrten Mittelfeld-Garant Abubakr Barry und den nach seiner Derby-Roten ebenfalls zwangspausierenden Defensivmann Philipp Wiesinger verzichten. U.a. stehen aber Luca Pazourek („Er hat einen großen Schritt gemacht“) und Manprit Sarkaria („Ich kann mich auf ihn verlassen“) zur Verfügung.
Team der Stunde will Revanche
Einmal mehr will sich die Austria belohnen – und auch Revanche üben: Durch das Heim-2:2 gegen Blau-Weiß in der letzten Runde der Vorsaison rutschte Violett noch auf Platz drei zurück. Die Linzer nahmen zuletzt aber Fahrt auf und spekulieren mit Zählbarem. Helm warnte angesichts von Namen wie Ronivaldo, Shon Weissman und Thomas Goiginger nicht zuletzt vor „viel individueller Qualität in der Offensive. Wir müssen über 90 Minuten brutal konzentriert sein.“
Nach ihrem Fehlstart feierten die Linzer mit dem 1:0 über Altach in der Vorwoche den zweiten Sieg in den jüngsten drei Partien und fühlen sich gewappnet für den Auftritt am Verteilerkreis. „Wir wollen die Leistung bestätigen und den nächsten Schritt in unserer Entwicklung setzen“, betonte Trainer Mitja Mörec.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.