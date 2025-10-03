Nur Mäuse waren Zeugen bei Asylheim-Brandlegung

„Mir ist nichts aufgefallen“

Zentraler Punkt ist die Frage, ob die Heizung, wie so oft, auch an diesem Tag defekt gewesen war und die 40-Jährige deswegen mitten in der Nacht von Freistadt zum alten Gasthaus gefahren sei, um nachzusehen. Warum sie nicht den „Hausmeister“ – ein Freund, der gratis dort wohnen durfte – angerufen habe, um zu fragen, wollte die beisitzende Richterin wissen. „Das wäre besser gewesen“, sagt die Angeklagte, die wegfuhr, als es laut Sachverständigem schon gebrannt haben muss. „Mir ist nichts aufgefallen“, sagt die Frau.