Der älteste Bürgermeister des Landes am Ende

„Die ganzen Emotionen kommen jetzt erst raus“

Seinen letzten Arbeitstag hatte gestern Klaffners Kollege aus Asten. Karl Kollingbaum war in der Gemeinde im Bezirk Linz-Land 17 Jahre lang Ortschef. „Die PVA klopft ja schon seit 1,5 Jahren an“, lacht der 66-Jährige. Der nicht nur Vorfreude auf seine Pension, sondern auch Wehmut verspürt. „Es fällt mir schwerer, als ich dachte. Die ganzen Emotionen kommen jetzt erst raus, wenn ich mich von allen verabschiede. Die Zeit war zwar fordernd und anstrengend, aber ich habe es immer mit ganzem Herzen gemacht. Es war eine große Verantwortung, aber keine Belastung“, so Kollingbaum. Der jetzt mehr Zeit für seine Hobbys hat. Die da wären? „E-Mountainbiken, Skifahren, Wandern, Eisstockschießen und meiner Frau auf die Nerven gehen“, so der 66-Jährige im Scherz. Und fügt hinzu: „Nein, Spaß bei Seite. Ohne meine Frau wäre dieser Job nicht möglich gewesen, sie hat mir all die Jahre den Rücken freigehalten.“