Der älteste Bürgermeister des Landes am Ende

Mit Gerhard Klaffner (Weyer) und Karl Kollingbaum (Asten) gehen langdienende Ortschefs in Pension. Ob das ihre Ehefrauen freut und was die beiden SPÖ-Männer in Zukunft planen – die „Krone“ hat nachgefragt.
Donnerstagabend verkündete Gerhard Klaffner im Gemeinderat sein Ausscheiden aus der Politik. „Nach 28 Jahren höre ich mit 31. Oktober auf“, so der Ortschef von Weyer. Der sich nach wie vor bester Gesundheit erfreut und zugibt, „auf die Butterseite gefallen zu sein“. Was er genau damit meint? „Es gab verschiedene Projekte, wo andere aufgegeben hätten. Ich hab’s durchgezogen und wurde belohnt. Das i-Tüpfelchen war die Umfahrung Weyer. Das ist wirklich ein Segen für die Gemeinde. Nicht zu vergessen, die freiwillige Gemeindevereinigung von Weyer-Land und Weyer-Markt zur Marktgemeinde Weyer war auch ein Meilenstein“, so Klaffner. Dessen Sorgen in nächster Zeit aber seine Mitarbeiter tragen müssen. „Die fragen mich jetzt schon, wie meine Frau, die viele Zeit mit mir aushalten will“, lacht der 73-Jährige.
„Die ganzen Emotionen kommen jetzt erst raus“
Seinen letzten Arbeitstag hatte gestern Klaffners Kollege aus Asten. Karl Kollingbaum war in der Gemeinde im Bezirk Linz-Land 17 Jahre lang Ortschef. „Die PVA klopft ja schon seit 1,5 Jahren an“, lacht der 66-Jährige. Der nicht nur Vorfreude auf seine Pension, sondern auch Wehmut verspürt. „Es fällt mir schwerer, als ich dachte. Die ganzen Emotionen kommen jetzt erst raus, wenn ich mich von allen verabschiede. Die Zeit war zwar fordernd und anstrengend, aber ich habe es immer mit ganzem Herzen gemacht. Es war eine große Verantwortung, aber keine Belastung“, so Kollingbaum. Der jetzt mehr Zeit für seine Hobbys hat. Die da wären? „E-Mountainbiken, Skifahren, Wandern, Eisstockschießen und meiner Frau auf die Nerven gehen“, so der 66-Jährige im Scherz. Und fügt hinzu: „Nein, Spaß bei Seite. Ohne meine Frau wäre dieser Job nicht möglich gewesen, sie hat mir all die Jahre den Rücken freigehalten.“
