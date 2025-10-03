Ist das Fortgehen für die Jugend noch leistbar?

Kaum ein Monat vergeht, ohne dass eine bekannte Disco für immer zusperrt. Neueröffnungen sind rar geworden. Dennoch ist Andreas Leitner, Manager des Empire in St. Martin im Mühlkreis, überzeugt, dass es auch künftig Diskotheken geben wird.
„Krone“: Das Empire in St. Martin hat vor einem Vierteljahrhundert eröffnet und sich einen Ruf als Party-Location weit über die Grenzen des Mühlviertels und Oberösterreichs erarbeitet. Blicken Sie angesichts der vielen Schließungen rundum noch zuversichtlich in die Zukunft?
Andreas Leitner: Selbstverständlich, die Discos werden nicht aussterben. Sie sind ein Ort der Begegnung, wo sich noch immer Menschen treffen, miteinander Spaß haben oder vielleicht sogar ihre erste große Liebe kennenlernen. Auch abseits der digitalen Medien spielt sich ein reales Leben ab. Aber, um dauerhaft zu überleben, müssen wir uns neu aufstellen.
