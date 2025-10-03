Vorteilswelt
Nach langem Umbau

Österreichs einziges Zahnmuseum öffnete Pforten

Oberösterreich
03.10.2025 13:00
Gottfried Bachner gründete 1998 das Zahnmuseuem.
Gottfried Bachner gründete 1998 das Zahnmuseuem.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Das 1998 gegründete Linzer Zahnmuseum ist zurück. Nach einem langen Umbau können im Alten Rathaus wieder über 1000 Exponate rund um die Zahnheilkunde besichtigt werden. Zu sehen ist auch ein Behandlungsstuhl aus 1720. Der Eintritt in das Museum ist kostenlos.

0 Kommentare

Österreichs einziges Zahnmuseum hat wieder geöffnet. Nach einem mehr als neunmonatigen Umbau sind im Alten Rathaus bei Gratis-Eintritt nun auf zwei Etagen und rund 240 Quadratmetern über 1000 Exponate der Zahnheilkunde ausgestellt. Zu den ältesten Stücken gehören ein Behandlungsstuhl aus dem Jahr 1720 oder ein Zahnbrecher aus dem 18. Jahrhundert. Das Museum widmet sich auch der Entwicklung der Bohrmaschinen. Viele noch mit dem Fuß betriebene Geräte werden zur Schau gestellt. Es gibt aber auch Elektrogeräte, die nur das Museumspersonal bedienen darf.

Im Alten Rathaus ist auch einen Stuhl aus dem Jahr 1720 zu sehen.
Im Alten Rathaus ist auch einen Stuhl aus dem Jahr 1720 zu sehen.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

„Wenn es mal zu laut wird, schalte ich das Gerät ein. Das für viele angsteinflößende Geräusch sorgt rasch für Ruhe“, schmunzelt Gottfried Bachner, Organisationschef des Zahnmuseums-Vereins. Der 79-Jährige hat das Museum 1998 mit dem damaligen Primar des AKH, Fritz Wepner, mitbegründet. „In der Kieferstation hätten Geräte entsorgt werden sollen. Wir wollten sie unbedingt aufheben“, erinnert sich Bachner, der nach der Elektrikerlehre in die Zahntechnikbranche wechselte. 

Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
Oberösterreich

Nach langem Umbau
