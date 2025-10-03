Österreichs einziges Zahnmuseum öffnete Pforten

Österreichs einziges Zahnmuseum hat wieder geöffnet. Nach einem mehr als neunmonatigen Umbau sind im Alten Rathaus bei Gratis-Eintritt nun auf zwei Etagen und rund 240 Quadratmetern über 1000 Exponate der Zahnheilkunde ausgestellt. Zu den ältesten Stücken gehören ein Behandlungsstuhl aus dem Jahr 1720 oder ein Zahnbrecher aus dem 18. Jahrhundert. Das Museum widmet sich auch der Entwicklung der Bohrmaschinen. Viele noch mit dem Fuß betriebene Geräte werden zur Schau gestellt. Es gibt aber auch Elektrogeräte, die nur das Museumspersonal bedienen darf.