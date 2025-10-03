Warum der Hausarzt zum „Pförtner“ werden könnte

Jeder Bürger hat einen Arzt

Beispiel Allgemeinmediziner: Eigentlich bekommt jeder Bürger einen Arzt zugeteilt, sobald er eine Krankenversicherung (die ist privat) abschließt. In der Realität sieht es freilich so aus, dass es Regionen gibt, in denen ein massiver Ärztemangel herrscht. Dabei ist die Rolle der Hausärzte in den Niederlanden enorm wichtig. „Um in ein Krankenhaus zu kommen, muss man zuerst zum Allgemeinmediziner – außer bei Unfällen“, sagt Patrick Kruger vom niederländischen Gesundheitsministerium. So werden die Patientenströme gelenkt und die Krankenhäuser entlastet. Allerdings: In den Niederlanden gibt es keine niedergelassenen Fachärzte.