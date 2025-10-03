Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorbild Niederlande

Warum der Hausarzt zum „Pförtner“ werden könnte

Oberösterreich
03.10.2025 19:10
Weniger Personal und steigende Kosten – etwa ein mobiles MR-Linac: Haberlander war auf ...
Weniger Personal und steigende Kosten – etwa ein mobiles MR-Linac: Haberlander war auf Stippvisite in den Niederlanden(Bild: Margot Haag)

In den Niederlanden haben Allgemeinmediziner eine sehr starke Rolle. Sie entlasten damit Krankenhäuser – ein System, das in Österreich allerdings nur bedingt umgesetzt werden kann. Wie ein Besuch einer Delegation rund zum LH-Stellvertreterin Christine Haberlander zeigte.

0 Kommentare

Immer mehr ältere Menschen, teurere Behandlungen und ein Mangel an Arbeitskräften: In der Pflege und der ärztlichen Versorgung knirscht es gewaltig – ein Problem, mit dem allerdings nicht nur Oberösterreich zu kämpfen hat. Eine hochrangige Delegation rund um LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) machte sich deshalb nach Holland auf, um sich ein Bild zu machen, wie man dort mit den Herausforderungen umgeht.

Jeder Bürger hat einen Arzt
Beispiel Allgemeinmediziner: Eigentlich bekommt jeder Bürger einen Arzt zugeteilt, sobald er eine Krankenversicherung (die ist privat) abschließt. In der Realität sieht es freilich so aus, dass es Regionen gibt, in denen ein massiver Ärztemangel herrscht. Dabei ist die Rolle der Hausärzte in den Niederlanden enorm wichtig. „Um in ein Krankenhaus zu kommen, muss man zuerst zum Allgemeinmediziner – außer bei Unfällen“, sagt Patrick Kruger vom niederländischen Gesundheitsministerium. So werden die Patientenströme gelenkt und die Krankenhäuser entlastet. Allerdings: In den Niederlanden gibt es keine niedergelassenen Fachärzte.

Das kann man lernen
Was kann man aus dem System lernen? „Meine Forderung ist eine Hausarztgarantie für jeden Versicherten. Nur dann kann man die Patienten auch entsprechend durch ein System lotsen“, sagt Haberlander. Sie kann sich auch eine Versorgungspflicht für Wahlärzte vorstellen.

Mehr Kompetenzen in der Pflege
In den Niederlanden haben zudem Pflegekräfte weitaus mehr Pflichten und Kompetenzen. „Wir haben ein sehr restriktives System, was Rechte und Möglichkeiten betrifft. Da braucht es unbedingt mehr Rechte und Kompetenzen, dann können die Pflegekräfte auch arztentlastend tätig sein“, so Haberlander. Auch Patienten haben in Holland mehr Kompetenzen. An Krebs Erkrankte können sich etwa ihre Spritzen während der Therapie daheim selbst verabreichen.

Lesen Sie auch:
Für eine Krankmeldung musste eine Welserin mit einer Freundin zwei Stunden lang nach einem Arzt ...
Große Verärgerung
Suche nach Hausarzt wurde zu einem Hürdenlauf
17.08.2025
Krone Plus Logo
Wer nicht kommt, zahlt
Versäumter Hausarztbesuch kann jetzt teuer werden
13.09.2025

Angestellte statt Freiwillige
Ein gänzlich anderes System haben die Niederlande in Sachen Rettungsdienst. Dieser arbeitet mit fix angestellten Mitarbeitern und ohne Ärzte. Diese werden erst im Notfall zugezogen. Doch daran will man sich in OÖ kein Beispiel nehmen. „Es geht bei Rettungsdiensten nicht so sehr um die Kosten. Wenn wir uns vom Ehrenamt trennen, verlieren wir in dieser Gesellschaft wirklich etwas. Das ist so ein Benefit, den wir noch haben“, stellt Haberlander klar.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
236.541 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
212.618 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
176.475 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1091 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
857 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Innenpolitik
Milliardendefizit – und keiner will schuld sein
793 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat dank der etwas besseren Konjunktur „Glück“.
Mehr Oberösterreich
Deutlich zu schnell
Lamborghini Huracán von Raser wurde beschlagnahmt
Vorbild Niederlande
Warum der Hausarzt zum „Pförtner“ werden könnte
Tribüne Linz
Reise eines Mädchens durch die Risse der Welt
Gefährlicher Einsatz
Brennendes Auto hatte Gasflaschen geladen
Krone Plus Logo
Disco-Chef im Gespräch
Ist das Fortgehen für die Jugend noch leistbar?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf