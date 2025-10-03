Zwei uralte Hütten lösen eine Schlammschlacht aus

Die in Gmunden seit der Aufhebung des flächendeckenden 40ers im Stadtgebiet ohnehin aufgeheizte Stimmung ist spätestens seit gestern am Kochen. Das Landesverwaltungsgericht hob einen Bescheid von ÖVP-Bürgermeister Stefan Krapf für die nachträgliche Legalisierung von zwei Bootshütten aus dem Jahr 1969 auf und löste damit eine regelrechte Schlammschlacht aus. Auch erste Rufe nach einem Rücktritt des Stadtchefs sind zu hören.