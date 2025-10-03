Neuer Finanzvorstand bei Rosenbauer-Konzern

Pesonalrochade beim Feuerwehrausstatter aus Leonding (OÖ): Jörg Schuschnig wird „spätestens“ mit 1. Oktober 2026 Finanzvorstand (CFO) der Rosenbauer International AG. Er übernimmt die Aufgabe vom Vorstandsvorsitzenden Robert Ottel, der diese seit Anfang Juli interimistisch innehatte.
Die Bestellung erfolgt für eine Periode von drei Jahren. Schuschnig war seit 2022 Finanzchef der Coveris Group. Davor war er CEO und Finanzchef der BGO Holding, CFO und COO bei Bene und über neun Jahre Vorstand bei Mondi.
Nach dem Einstieg des Robau-Konsortiums rund um den Red Bull-Erben Mark Mateschitz, den Industriellen Stefan Pierer sowie zwei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zuzuordnende Firmen im März hatte Finanzvorstand Markus Richter sein Mandat auf eigenen Wunsch zurückgelegt. Schuschnig kündigte nun laut Aussendung an, ihm sei „besonders wichtig, Effizienz und digitale Prozesse im Finanzwesen zu verankern und die globale Governance voranzutreiben, um unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern“.
4500 Mitarbeiter
Rosenbauer ist ein international tätiger Konzern mit Sitz in Leonding. Das Unternehmen entwickelt und produziert Ausstattung für Feuerwehren, etwa Fahrzeuge, Löschtechnik und Ausrüstung. Rosenbauer hat rund 4500 Mitarbeiter und schrieb zuletzt einen Jahresumsatz von 1,3 Milliarden Euro.
