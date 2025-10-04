SV Ried gegen WSG Tirol ab 17 Uhr LIVE

Sein Team hat als einziges in der Liga in jedem Spiel getroffen, aber auch immer mindestens ein Gegentor kassiert. „Wir können uns richtig einschätzen, träumen nicht von den warmen Heidelbeeren. Wir wissen, dass wir jetzt wie das Eichhörnchen Punkte sammeln müssen, um – wenn der Strich und die Punkteteilung da sind – gut vorbereitet für das untere Play-off zu sein“, erläuterte Semlic. Für die Rieder gilt das als Aufsteiger genauso. Sie peilen im fünften Anlauf den ersten Heimsieg an. „Das wäre ein nächster wichtiger Meilenstein auf unserem Weg“, unterstrich Ried-Trainer Maximilian Senft.