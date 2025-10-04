SV Ried gegen WSG Tirol ab 17 Uhr LIVE

9. Spieltag in der Bundesliga: Die SV Ried trifft auf die WSG Tirol. Die Partie beginnt um 17 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Ried und WSG Tirol holten in den jüngsten drei Runden mit nur einem Punkt die gleiche Ausbeute. Ein Ende der sieglosen Serie, die im Falle der Tiroler nach einem Traumstart gar schon fünf Partien andauert, haben daher beide Teams im Visier. „Die Verhältnisse sind leistungstechnisch wahrscheinlich ähnlich. Aber egal, ob übermächtig oder auf Augenhöhe – wenn wir es schaffen, gute Leistungen zu bringen, dann können wir gegen jeden Gegner gefährlich und unangenehm sein“, sagte WSG-Coach Philipp Semlic.
Sein Team hat als einziges in der Liga in jedem Spiel getroffen, aber auch immer mindestens ein Gegentor kassiert. „Wir können uns richtig einschätzen, träumen nicht von den warmen Heidelbeeren. Wir wissen, dass wir jetzt wie das Eichhörnchen Punkte sammeln müssen, um – wenn der Strich und die Punkteteilung da sind – gut vorbereitet für das untere Play-off zu sein“, erläuterte Semlic. Für die Rieder gilt das als Aufsteiger genauso. Sie peilen im fünften Anlauf den ersten Heimsieg an. „Das wäre ein nächster wichtiger Meilenstein auf unserem Weg“, unterstrich Ried-Trainer Maximilian Senft.
