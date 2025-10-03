Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Stöger nach 1:4-Pleite

„Bei Rapid kippt die Stimmung schneller“

Fußball National
03.10.2025 18:29
Rapids Spieler verließen Posen mit hängenden Köpfen.
Rapids Spieler verließen Posen mit hängenden Köpfen.(Bild: GEPA)

„Angeschlagen“ kehrten Rapids Spieler nach dem 1:4-Fehlstart in die Ligaphase der Conference League aus Posen zurück! Die Wiener wurden vom polnischen Meister Lech phasenweise vorgeführt. Nach der Derby-Pleite der nächste Schock. Jetzt herrscht Erklärungsbedarf. Aber Trainer Stöger reagiert nicht überrascht. Seine Warnungen wurden bestätigt...

0 Kommentare

Das Trainerteam und einige Spieler diskutierten in Kleingruppen, andere versanken in ihren Handys, hatten ihre Kopfhörer auf – bei Rapids nächtlichem Rückflug aus Posen herrschte eine Grabesstimmung. Der 1:4-Fehlstart gegen Polens Meister Lech in der Conference League offenbarte wie schon das Derby-1:3 gegen die Austria die grün-weißen Baustellen: Die Abwehr, das vermeintliche Prunkstück, ließ in den letzten zwei Partien sieben Gegentore zu. Würde man nicht die Qualitäten von Niklas Hedl kennen, dann gäbe es nach den jüngsten Patzern wohl auch schon eine Goalie-Diskussion in Hütteldorf. Aber auch das Mittelfeld ist – egal, wer (Amane, Grgic, Ndzie, Gulliksen) zuletzt spielte – ein Durchhaus. Und in der Offensive fehlt die Kreativität, die Dynamik. Es wäre zu billig, das nur mit dem Ausfall von Flügelstürmer Dahl zu erklären. In Posen waren alle von der Rolle.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
236.267 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
212.166 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
181.442 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1082 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
853 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Innenpolitik
Milliardendefizit – und keiner will schuld sein
791 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat dank der etwas besseren Konjunktur „Glück“.
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
Stöger nach 1:4-Pleite
„Bei Rapid kippt die Stimmung schneller“
Geballte Austria-Power
Stimmen Sie ab: Wer erzielte das Tor des Monats?
Krone Plus Logo
Glänzte gegen Rangers
Sturm-Goalie: „Hab einfach nur meinen Job getan“
Krone Plus Logo
Austrias Fischer:
„Wir sind als Team noch enger zusammengerückt“
Frischer Wind
Neue Generation talentierter Austrianer ist bereit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf