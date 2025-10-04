Kärntner ließ Hund Auto nachjagen: „Braucht das!“

Dieser Prozess in Kärnten erinnert zum heutigen Welttierschutztag auch daran, wie man Vierbeiner nicht behandeln sollte – ein Mann ließ seinen Hund einfach hinter dem Auto herhecheln. Doch es kam noch schlimmer: Als sich Jugendliche darüber empörten, gab er erneut Gas. Und raste mitten in die Menschenmenge!