Reise eines Mädchens durch die Risse der Welt

Die erste Premiere der Saison in der Linzer Tribüne heißt „Bilder deiner großen Liebe“. Tanja Regele, die bereits am Landestheater und am Burgtheater reüssierte, hat die Regie übernommen und präsentiert das Romanfragment von „Tschick“-Autor Wolfgang Herrndorf mit Lisa Kröll in der Hauptrolle – eine diskussionswürdige Inszenierung.
Die 50. Eigenproduktion der Tribüne Linz, einem kleinen Off-Schauplatz am Linzer Südbahnhof, heißt „Bilder deiner großen Liebe“.
Es ist ein Stück nach dem posthum veröffentlichten Romanfragment von Wolfgang Herrndorf (1965 - 2013). Der deutsche Autor erlangte große Bekanntheit durch seinen Jugendroman „Tschick“, der 2010 im Rowohlt Verlag erschien und ein literarischer Welterfolg wurde.
Nun gibt es ein Wiedersehen!
Wer den Roman „Tschick“ gelesen oder den hochgelobten Film von 2016 gesehen hat, kennt Isa – das Mädchen von der Müllhalde – bereits. Sie steht nun auch im Mittelpunkt der Inszenierung von Tanja Regele, die das Fragmentarische des Romans bewusst beibehält.
Lisa Kröll als Isa verwandelt sich von der anfangs poetisch kommentierenden, widerständigen jungen Frau in eine kindliche Göre, die auch einmal schreit und bitzelt. Im Pippi-Langstrumpf-Modus verliert sie jedoch etwas von ihrem Charisma.
Vieles wird angedacht, unzählige Fäden ausgelegt, die – ganz im Sinne des Autors – nicht zusammengefügt werden. Stattdessen regen 100 pausenlose Minuten zum Weiterspinnen an: Was ist normal, was verrückt – und wenn etwas verrückt ist, aus welcher Perspektive genau?
Die Bilder aber sind eindrucksvoll
Auch die Kraft der Fantasie darf walten. Mit dem Spruch „Wenn ich will“ erscheint Isa auf der Bühne und schafft es, die Sonne am Himmel mit ihrem Daumen festzuhalten. Ihre Gedanken und sich selbst schickt sie durchs Universum. „Ich hab’ Hunger“, bringt sie sich ganz banal zurück auf den Boden.
Dann ein Perspektivenwechsel: Isa erklärt als außenstehende Person ihr Leben und die Risse, die es bereit hält. „Es ist kein Unterschied, ob du seit 70 Jahren oder 70 Sekunden tot bist“, räsoniert sie über das Rätsel der Zeit – im selben Atemzug mit Gedanken zur Befindlichkeit eines Weberknechts. Kreuz und quer prasselt ein Stakkato an Ideen und Empfindungen ins Publikum, inklusive Vor- und Rückblenden.
Ein Schauspieler in mehreren Rollen
Auf ihrem Weg trifft Isa immer wieder männliche Figuren. In all diesen Rollen beeindruckt das neue Gesicht im Ensemble der Tribüne: Jakob Griesser, er stand zuletzt in Niederösterreich auf Bühnen.
Seine Glanznummer im Stück ist der herzensgute Flussschiffer – ein erfolgreicher, doch am eigenen Wesen gescheiterter Bankräuber. Als schleimiger Trucker für Ferkeltransporte zeigt er glaubhaft die Schattierungen und Gleichzeitigkeit von Gut und Böse.
Eine interessante Inszenierung – respektvoller Applaus.
Kommentare
