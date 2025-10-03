„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Der achtjährige Dogo Argentino Pablo sucht hundeerfahrene Menschen, die ihm die nötige Sicherheit und Führung geben. Im Tierheim zeigt sich der sensible Rüde mit bestimmten Artgenossen verträglich, macht aber deutlich, wenn er jemanden nicht mag. Hat er einmal Vertrauen gefasst, ist er folgsam und bindet sich eng an seine Bezugsperson. Seine neuen Besitzer sollten bereit sein, mit ihm den erweiterten Sachkundenachweis abzulegen. Wer Pablo eine Chance gibt, wird mit einem treuen Begleiter belohnt, der bei klarer Führung aufblüht. Tel.: 0732/247887.