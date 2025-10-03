„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Mathea ist eine fünfjährige Katze, die aufgrund ihrer Schüchternheit ein ruhiges Zuhause sucht. Mit Artgenossen kommt sie gut zurecht, Kinder hat sie bislang nicht kennengelernt. Ihre neuen Besitzer sollten Geduld für Mathea mitbringen und ihr die Möglichkeit zum sicheren Freigang geben können. Tel.: 0732/247887.
Der achtjährige Dogo Argentino Pablo sucht hundeerfahrene Menschen, die ihm die nötige Sicherheit und Führung geben. Im Tierheim zeigt sich der sensible Rüde mit bestimmten Artgenossen verträglich, macht aber deutlich, wenn er jemanden nicht mag. Hat er einmal Vertrauen gefasst, ist er folgsam und bindet sich eng an seine Bezugsperson. Seine neuen Besitzer sollten bereit sein, mit ihm den erweiterten Sachkundenachweis abzulegen. Wer Pablo eine Chance gibt, wird mit einem treuen Begleiter belohnt, der bei klarer Führung aufblüht. Tel.: 0732/247887.
Aktuell warten sechs Rattenburschen im Linzer Tierheim auf neue Besitzer. Die quirligen Nager sind sechs Wochen alt und bereit für den Umzug in ein artgerechtes Zuhause. Den Brüdern sollte viel Platz zum Klettern, Spielen und Entdecken geboten werden. Tel.: 0732/247887.
Abigail hat auf ihrem Pflegeplatz liebevoll ihre beiden Jungen großgezogen. Nun ist die weibliche Samtpfote bereit für ihr eigenes Zuhause. Sie liebt es, mit ihren Menschen Zeit zu verbringen und genießt Kuscheleinheiten sehr. Außerdem macht sie gerne Ausflüge in die Natur und benötigt deshalb sicheren Freigang in einer ruhigen Umgebung. Tel.: 0732/247887.
Der kleine Terrier-Mischling Henry wurde im Sommer 2023 geboren. Er hat leider sein Herrchen verloren, weshalb er nun nach neuen Besitzern Ausschau hält. Der Rüde ist kein Couch-Potato und liebt Abenteuer, bei denen er sich auspowern kann. Mit Artgenossen versteht er sich wunderbar. Wer möchte den herzigen Rüden kennenlernen? Tel.: 0664/5415079.
Black ist ein sieben Monate alter Farbenzwerg, der sich einen Platz bei einer Partnerin wünscht. Der hübsche Bursche ist kastriert und liebt es, in einem geräumigen Gehege zu hoppeln, zu graben und ganz Kaninchen sein zu dürfen. Tel.: 0732/247887.
