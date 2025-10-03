Brennendes Auto hatte Gasflaschen geladen

Brandgefährlicher Einsatz am Freitagnachmittag in Marchtrenk (Oberösterreich). Ein Kleinlaster war in Brand geraten. Doch schnell stellte sich heraus, dass die Gefahr größer als angenommen war. In dem Fahrzeug befanden sich nämlich mehrere Gasflaschen – es bestand akute Explosionsgefahr.
Was zunächst nach einem Routineeinsatz aussah, entwickelt sich zu einem gefährlichen Unterfangen. Am Freitagnachmittag geriet auf der Eferdinger Straße in Marchtrenk ein Kleintransporter in Brand, ein Großeinsatz der Einsatzkräfte war die Folge.
Feuer war schnell gelöscht
Die Freiwilligen Feuerwehren aus Marchtrenk, Holzhausen und Kappern konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge oder die Umgebung verhindern. Doch weil sich in dem Fahrzeug mehrere Gasflaschen befanden, wurde es brenzlig.
Um eine Explosion zu verhindern, wurden die Flaschen geborgen, gekühlt und gesichert. Der Fahrer des Kleinlasters wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
