Ärztin nähte 100.000 Euro für Liebhaber in Teddy

„Ich bin ein Arzt aus den USA und gerade im Einsatz im Kriegsgebiet im Jemen. Ich kann diesen Wahnsinn nicht mehr ertragen und will dringend weg, habe aber keinen Zugriff auf mein Konto. Kannst du mir 3000 Euro überweisen?“ So begann die mehr lukrative als romantische „Liebesbeziehung“ zwischen einer Linzer Ärztin (68) und „Dr. Massimo Antonio“. Wobei der fesche „Dottore Massimo“ kein glutäugiger Italiener ist, sondern der virtuelle Lockvogel einer international vernetzten Tätergruppe, der sogenannten Nigeria-Connection.