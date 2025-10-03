Wohnplätze für Beeinträchtigte werden ausgebaut

Oberösterreich will seinen Weg beim Ausbau von Wohnplätzen für Menschen mit Beeinträchtigung fortsetzen: Bis 2027 soll es 200 zusätzliche Plätze geben. Damit soll erstmals die Marke von 5000 erreicht werden. Landeshauptmann Thomas Stelzer und Soziallandesrat Christian Dörfel (beide ÖVP) versprechen, in diesem sensiblen Bereich nicht zu sparen – sondern gezielt zu investieren.
„Menschen mit Beeinträchtigung sollen in Oberösterreich ein Leben in Würde und möglichst selbstbestimmt führen können. Jeder neue Wohnplatz bedeutet mehr Teilhabe, mehr Sicherheit für die Familien und ein deutliches Signal: Wir übernehmen Verantwortung und gestalten ein inklusives Oberösterreich, in dem alle Menschen gut aufgehoben sind“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).
Soziallandesrat Christian Dörfel unterstreicht: „Als wirtschaftlich starkes Bundesland haben wir eine besondere soziale Verantwortung. Unser Anliegen ist eine verstärkte Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung an der Gesellschaft. Mit dem neuen Ausbauprogramm setzen wir diesen Weg konsequent fort.“
Seit 2017 wurden in Oberösterreich bereits 800 Wohnplätze geschaffen – mit dem neuen Programm wächst die Zahl nun auf über 5000. Ziel ist es, genau jene Betreuung bereitzustellen, die die Betroffenen individuell benötigen. Personen, die keine Vollbetreuung mehr brauchen, sollen in alternative Wohnformen wechseln können – etwa in teilbetreutes Wohnen oder in Wohnassistenz. Dadurch werden Kapazitäten in vollbetreuten Einrichtungen frei, die dringend für Menschen mit höherem Betreuungsbedarf benötigt werden.
„Schritt für Schritt die eigenen Fähigkeiten wiederentdecken“
„Passgenaues Wohnen wird bei pro mente OÖ schon lange gelebt“, sagt Raphaela Just, Regionalleiterin im Zentralraum Linz. „Wir unterstützen Menschen dabei, Schritt für Schritt ihre eigenen Fähigkeiten wiederzuentdecken und so selbstständig wie möglich zu leben. Gleichzeitig schaffen wir Möglichkeiten für jene, die eine Vollbetreuung dringend benötigen.“
Das Land Oberösterreich investiert rund 3,16 Millionen Euro in die neuen 200 Plätze, die bis 2027 auf alle sechs Betreuungsregionen verteilt werden – mit einem Schwerpunkt in den Zentralräumen Linz und Wels sowie im Salzkammergut. Der Ausbau umfasst dabei ganz unterschiedliche Wohnformen: 76 Plätze sind für passgenaues Wohnen vorgesehen, weitere 23 für inklusive Wohnassistenz. Zudem entstehen 29 integrative Plätze in Alten- und Pflegeheimen, 21 Plätze in inklusiven Wohnvierteln sowie 31 Plätze durch die Erweiterung bestehender Einrichtungen.
Auch besonders herausfordernde Zielgruppen werden berücksichtigt: Zwölf neue Plätze sind für Menschen mit Suchterkrankung reserviert, acht weitere für Kinder und Jugendliche, die eine besonders intensive Betreuung benötigen. Insgesamt wird damit die Zahl der Wohnplätze in Oberösterreich erstmals die Marke von 5000 überschreiten – aktuell stehen 4893 zur Verfügung.
Gerade der Wechsel von Voll- in Teilbetreuung ist eine Herausforderung. Pro mente begleitet diesen Prozess eng – mit Kontinuität, stufenweiser Umstellung, enger Reflexion und spezieller Mitarbeiterschulung. „Für uns gilt: Menschen individuell und ressourcenorientiert zu betreuen und sie je nach Fähigkeiten zu fördern – aber auch zu fordern“, so Just.
