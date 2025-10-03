Wohnplätze für Beeinträchtigte werden ausgebaut

Seit 2017 wurden in Oberösterreich bereits 800 Wohnplätze geschaffen – mit dem neuen Programm wächst die Zahl nun auf über 5000. Ziel ist es, genau jene Betreuung bereitzustellen, die die Betroffenen individuell benötigen. Personen, die keine Vollbetreuung mehr brauchen, sollen in alternative Wohnformen wechseln können – etwa in teilbetreutes Wohnen oder in Wohnassistenz. Dadurch werden Kapazitäten in vollbetreuten Einrichtungen frei, die dringend für Menschen mit höherem Betreuungsbedarf benötigt werden.