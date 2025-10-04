Herzblut-Fußball: Sturm wie die Musketiere!

Was für eine Nacht! Sturm sorgte in Liebenau mit dem ersten Heimsieg in der Europa League seit drei Jahren für einen denkwürdigen Abend. Warum die Mannschaft von Jürgen Säumel die Fans beim 2:1 gegen Glasgow im Sturm erobert hat und der umkämpfte Hit mehrere Sieger zu bieten hatte.
Die Nordkurve hätte die Mannschaft nach dem Schlusspfiff am liebsten noch stundenlang gefeiert, immer wieder schmetterte der treue Fan-Kern den Schwarzen ihre Huldigungen entgegen. In den 90 Minuten davor hatten die Mannen von Jürgen Säumel das ganze Stadion mit einer leidenschaftlichen Vorstellung euphorisiert und die Glasgow Rangers mit 2:1 niedergerungen. Der erste Sieg in der Europa League war 450.000 Euro wert, doch die Siegesprämie war nebensächlich. Sturm verzauberte seine Fans beim ersten Europacup-Heimspiel nach eineinhalb mit Herzblut-Fußball.
