Herzblut-Fußball: Sturm wie die Musketiere!

Die Nordkurve hätte die Mannschaft nach dem Schlusspfiff am liebsten noch stundenlang gefeiert, immer wieder schmetterte der treue Fan-Kern den Schwarzen ihre Huldigungen entgegen. In den 90 Minuten davor hatten die Mannen von Jürgen Säumel das ganze Stadion mit einer leidenschaftlichen Vorstellung euphorisiert und die Glasgow Rangers mit 2:1 niedergerungen. Der erste Sieg in der Europa League war 450.000 Euro wert, doch die Siegesprämie war nebensächlich. Sturm verzauberte seine Fans beim ersten Europacup-Heimspiel nach eineinhalb mit Herzblut-Fußball.