Nach Beyer-Rückzug

Ministerin entschied: Neue AMS-Chefin steht fest!

Salzburg
02.02.2026 08:50
Die AMS-Landesgeschäftsstelle in Salzburg-Schallmoos.
Die AMS-Landesgeschäftsstelle in Salzburg-Schallmoos.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Für viel Rätselraten sorgte der überraschende Rückzug von Jacqueline Beyer als Salzburger AMS-Chefin im vergangenen Herbst. Im Ministerium von Korinna Schumann ist nun die Entscheidung in Sachen Nachfolge gefallen. 

0 Kommentare

28 Jahre war Jacqueline Beyer für das Arbeitsmarktservice (AMS) tätig. Die vergangenen sieben Jahre bis Ende September 2025 verbrachte sie als Landesgeschäftsführerin in Salzburg. Ehe sie überraschend ihren Rückzug bekanntgab. Offiziell hatte sie sich entschieden, neue berufliche Wege einzuschlagen. Interimistisch übernahm damals Julia Kröll. Seit Montag, 2. Februar, steht fest: Die vorübergehende Lösung wird eine dauerhafte! 

Kröll war bereits unter Beyer stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Salzburg. Laut Informationen der „Krone“ soll die Entscheidung zugunsten Krölls im Arbeitsministerium von Korinna Schumann (SPÖ) gefallen sein. 

