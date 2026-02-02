Ministerin entschied: Neue AMS-Chefin steht fest!

28 Jahre war Jacqueline Beyer für das Arbeitsmarktservice (AMS) tätig. Die vergangenen sieben Jahre bis Ende September 2025 verbrachte sie als Landesgeschäftsführerin in Salzburg. Ehe sie überraschend ihren Rückzug bekanntgab. Offiziell hatte sie sich entschieden, neue berufliche Wege einzuschlagen. Interimistisch übernahm damals Julia Kröll. Seit Montag, 2. Februar, steht fest: Die vorübergehende Lösung wird eine dauerhafte!