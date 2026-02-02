Salzburger Kultwirtshaus öffnet wieder seine Tore

„Wir haben behutsam renoviert“, erklärt der 34-jährige Wirt. Die Böden wurden geschliffen, die Wände ausgemalt und die Möbel neu tapeziert. „Besonders schön ist die historische Zirbenstube geworden.“ Beim Personal, sowohl in Küche als auch im Service, setzt man auf teils langjährige Mitarbeiter. „’Die Weisse’ soll die Alte bleiben.“ Einzig neu: Das Sudwerk wird zur Tagesbar und soll auch Sportfans anziehen. Auf der Speisekarte wurde mit Bedacht erneuert. Um kleine Gerichte für die Bar und Vegetarisches ist das Angebot jetzt reicher. Bierfleisch und Rindsgulasch gibt es künftig von Kühen von der familieneigenen Gassner-Farm.