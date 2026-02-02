Salzburger Kultwirtshaus öffnet wieder seine Tore

Nach dem Aus von Kurzzeit-Pächter sperrt „Die Weisse“ wieder auf. Eine Salzburger Gastro-Familie hat Lokal zuletzt behutsam erneuert. Änderungen wird es im Sudwerk geben und auch die Speisekarte wurde von den Pächtern sanft angepasst.
In Salzburg-Schallmoos wird ab heute, 2. Februar 2026, wieder Weißbier frisch gezapft! Das Traditionswirtshaus „Die Weisse“ sperrt nach mehrwöchiger Umbaupause und Neuübernahme wieder auf. Nach Pleite und Aus des Pächters im vergangenen Sommer übernahm Eigentümer und Brauerei-Chef Felix Gmachl mit der verbliebenen Belegschaft den Betrieb kurzerhand selbst. Mit der bekannten Salzburger Gastro-Familie Gassner war sich Gmachl aber schon bald einig. Mit neuem Schwung geht es ab dieser Woche in die Zukunft.
„Wir wollen aus der ’Weissen’ kein anderes Lokal machen. Sie ist gut so, wie sie ist“, sagt Stephan Gassner. Gemeinsam mit seinen Brüdern und dem Vater führt Gassner neun Lokale, darunter der Stiegl Keller oder auch der Schlosswirt in Anif. Dazu kommen drei Adventmärkte wie der in Hellbrunn. „Die Weisse“ war eine gemachte Sache für die Gastrofamilie.
„Wir haben behutsam renoviert“, erklärt der 34-jährige Wirt. Die Böden wurden geschliffen, die Wände ausgemalt und die Möbel neu tapeziert. „Besonders schön ist die historische Zirbenstube geworden.“ Beim Personal, sowohl in Küche als auch im Service, setzt man auf teils langjährige Mitarbeiter. „’Die Weisse’ soll die Alte bleiben.“ Einzig neu: Das Sudwerk wird zur Tagesbar und soll auch Sportfans anziehen. Auf der Speisekarte wurde mit Bedacht erneuert. Um kleine Gerichte für die Bar und Vegetarisches ist das Angebot jetzt reicher. Bierfleisch und Rindsgulasch gibt es künftig von Kühen von der familieneigenen Gassner-Farm.
