Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kleine Änderungen

Salzburger Kultwirtshaus öffnet wieder seine Tore

Salzburg
02.02.2026 08:00
„Weisse“-Eigentümer Felix Gmachl und Pächterfamilie Gassner: Dominic, Stephan und Josef (von ...
„Weisse“-Eigentümer Felix Gmachl und Pächterfamilie Gassner: Dominic, Stephan und Josef (von links).(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Maximilian Kronberger
Von Maximilian Kronberger

Nach dem Aus von Kurzzeit-Pächter sperrt „Die Weisse“ wieder auf. Eine  Salzburger Gastro-Familie hat Lokal zuletzt behutsam erneuert. Änderungen wird es im Sudwerk geben und auch die Speisekarte wurde von den Pächtern sanft angepasst.

0 Kommentare

In Salzburg-Schallmoos wird ab heute, 2. Februar 2026, wieder Weißbier frisch gezapft! Das Traditionswirtshaus „Die Weisse“ sperrt nach mehrwöchiger Umbaupause und Neuübernahme wieder auf. Nach Pleite und Aus des Pächters im vergangenen Sommer übernahm Eigentümer und Brauerei-Chef Felix Gmachl mit der verbliebenen Belegschaft den Betrieb kurzerhand selbst. Mit der bekannten Salzburger Gastro-Familie Gassner war sich Gmachl aber schon bald einig. Mit neuem Schwung geht es ab dieser Woche in die Zukunft.

Betriebsleiter Marcel Schäkel und Mitarbeiterin Irene Lagler.
Betriebsleiter Marcel Schäkel und Mitarbeiterin Irene Lagler.(Bild: Markus Tschepp)

„Wir wollen aus der ’Weissen’ kein anderes Lokal machen. Sie ist gut so, wie sie ist“, sagt Stephan Gassner. Gemeinsam mit seinen Brüdern und dem Vater führt Gassner neun Lokale, darunter der Stiegl Keller oder auch der Schlosswirt in Anif. Dazu kommen drei Adventmärkte wie der in Hellbrunn. „Die Weisse“ war eine gemachte Sache für die Gastrofamilie.

Lesen Sie auch:
Der Direktor der Sparkass, Claus Graggaber, im Gespräch mit „Krone“-Redakteur Matthias Nagl.
Krone Plus Logo
„Krone“-Interview
Sparkassen-Chef sieht Zeichen für Aufschwung
01.02.2026
Faschingshochburgen
Hier kommen die Narren heuer voll auf ihre Kosten
01.02.2026
Kampf gegen Raser
Neutor gesperrt – Polizei stoppte Verkehrssünder
01.02.2026

„Wir haben behutsam renoviert“, erklärt der 34-jährige Wirt. Die Böden wurden geschliffen, die Wände ausgemalt und die Möbel neu tapeziert. „Besonders schön ist die historische Zirbenstube geworden.“ Beim Personal, sowohl in Küche als auch im Service, setzt man auf teils langjährige Mitarbeiter. „’Die Weisse’ soll die Alte bleiben.“ Einzig neu: Das Sudwerk wird zur Tagesbar und soll auch Sportfans anziehen. Auf der Speisekarte wurde mit Bedacht erneuert. Um kleine Gerichte für die Bar und Vegetarisches ist das Angebot jetzt reicher. Bierfleisch und Rindsgulasch gibt es künftig von Kühen von der familieneigenen Gassner-Farm.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
235.671 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
125.266 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Österreich
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
98.366 mal gelesen
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf