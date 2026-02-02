23-Jähriger drohte Ex-Freundin mit dem Tod

Weil ein Bosnier seine Ex-Freundin bei einer Tankstelle in Oberalm mit einem Messer bedroht haben soll, kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Polizeieinsatz. Dabei stellte sich heraus, dass der 23-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach gewalttätig gegenüber der 22-Jährigen gewesen war.