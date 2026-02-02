23-Jähriger drohte Ex-Freundin mit dem Tod

Eben im Pongau gibt alles für den (neuen) Kanal
„Krone“-Gemeindeserie
Kurz nach Mitternacht am 1. Februar wurde ein 23-jähriger Mann bei einer Tankstelle im Zuge eines Polizeieinsatzes festgenommen. Er hatte in Oberalm (Salzburg) seine ehemalige Partnerin mit einem Messer bedroht. Immer wieder hatte der Bosnier in der Vergangenheit Gewalt an seiner Ex-Freundin ausgeübt.
Weil ein Bosnier seine Ex-Freundin bei einer Tankstelle in Oberalm mit einem Messer bedroht haben soll, kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Polizeieinsatz. Dabei stellte sich heraus, dass der 23-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach gewalttätig gegenüber der 22-Jährigen gewesen war.
Er hatte sie mehrfach geschlagen, genötigt und mit dem Umbringen bedroht. Die Polizisten überstellten den Mann in die Justizanstalt Salzburg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.