Neuer Verteidiger

Bulls rüsten für entscheidende Phase nochmal nach

Salzburg
02.02.2026 11:30
St. Denis (li.) und Co. bekommen einen neuen Kollegen.
St. Denis (li.) und Co. bekommen einen neuen Kollegen.
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Derzeit befinden sich die Eisbullen in der Olympia-Pause, bevor es ab 20. Februar aber in die heiße Saisonphase geht, rüstete der Serienmeister nocheinmal nach. Mit Cole Krygier fügen die Salzburger ihrem Kader einen weiteren Verteidiger zu. Der US-Amerikaner war zuletzt in seiner Heimat aktiv.

Damit sind die Eisbullen noch einmal breiter aufgestellt. Der Serienmeister lotst mit Cole Krygier bereits den fünften Import-Verteidiger an die Salzach.

Der US-Amerikaner war in der laufenden Saison bisher für die Savannah Ghost Pirates in der East Coast Hockey League (ECHL) aktiv, verbuchte in 24 Spielen acht Punkte (vier Tore, vier Assists) und hatte eine starke Plus-Minus-Statistik von +9. Zwei Partie stand er auch in der American Hockey League (AHL) für die Charlotte Checkers, das Farmteam der Carolian HUrricanes, auf dem Eis. Salzburg ist für den 1,93-Meter-Hünen, der die Nummer sechs am Rücken tragen wird, die erste Europastation. 

Der neue Defender: Cole Krygier.
Der neue Defender: Cole Krygier.

„Cole ist ein laufstarker und beweglicher Verteidiger. Gegen ihn zu spielen ist wirklich schwer. Seine Größe und sein körperbetontes Spiel werden unserem Team helfen, gut auf die Playoffs vorbereitet zu sei“, freut sich Bulls-Coach Manny Viveiros.

Krygier selbst verrät: „Es ist mein erstes Engagement in Europa und ich bin schon sehr gespannt auf die Mannschaft, von der ich nur Gutes gehört habe. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und möchte dem Team helfen, wo immer es mich braucht, um den nächsten Titel zu holen.“

