Bulls rüsten für entscheidende Phase nochmal nach

Der US-Amerikaner war in der laufenden Saison bisher für die Savannah Ghost Pirates in der East Coast Hockey League (ECHL) aktiv, verbuchte in 24 Spielen acht Punkte (vier Tore, vier Assists) und hatte eine starke Plus-Minus-Statistik von +9. Zwei Partie stand er auch in der American Hockey League (AHL) für die Charlotte Checkers, das Farmteam der Carolian HUrricanes, auf dem Eis. Salzburg ist für den 1,93-Meter-Hünen, der die Nummer sechs am Rücken tragen wird, die erste Europastation.