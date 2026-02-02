Vorteilswelt
Violetter Neuzugang

„Will nicht alles einfach locker runterradeln“

Salzburg
02.02.2026 09:00
Florian Rieder will mit Austria Salzburg angreifen.
Florian Rieder will mit Austria Salzburg angreifen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Mit der Verpflichtung von Florian Rieder gelang Austria Salzburg kürzlich ein echter Transfercoup. Mit einer Empfehlung von 140 Bundesligapartien für Innsbruck, Klagenfurt, Wolfsberg und die WSG Tirol dockte der 29-Jährige in Maxglan an. Mit der „Krone“ sprach der technisch starke Wirbelwind über die ersten Tage in Maxglan, seine Ziele und darüber, wo die Violetten noch nachschleifen müssen.

In der zweiten Liga will sich der 29-jährige Mittelfeldspieler neu beweisen. „Ich will eine Führungsrolle einnehmen und nicht alles einfach locker runterradeln“, sagte Rieder. „Genau für das bin ich von der Austria geholt worden und vielleicht kann ich mich irgendwann wieder für höhere Aufgaben empfehlen“, steckt sich der Tiroler weiter hohe Ziele.

Vielleicht kann ich mich irgendwann wieder für höhere Aufgaben empfehlen

Austria-Neuzugang Florian Rieder über seine Zukunftspläne

Von den ersten Tagen an der Salzach ist der Blondschopf begeistert. „Ich wurde richtig gut aufgenommen und habe eine tolle Mannschaft kennengelernt. Ich kenne den Trainer schon sehr lange. Das war auch ein großer Punkt, weshalb ich hier unterschrieben habe“, sagte er, der am Samstag beim 1:0-Testspielsieg gegen Regionalligist Gurten vor den Augen der Freundin und des Hundes erstmals im violetten Trikot jubeln durfte.

Rieder sieht Austria gut aufgestellt
Wo sich die Austria noch verbessern muss? „Schwer zu sagen. Ich finde, dass ein richtig guter Zug in der Mannschaft ist. Jeder geht voll mit“, ist der Bundesliga-Kicker vom Kader überzeugt.

