„Will nicht alles einfach locker runterradeln“

Von den ersten Tagen an der Salzach ist der Blondschopf begeistert. „Ich wurde richtig gut aufgenommen und habe eine tolle Mannschaft kennengelernt. Ich kenne den Trainer schon sehr lange. Das war auch ein großer Punkt, weshalb ich hier unterschrieben habe“, sagte er, der am Samstag beim 1:0-Testspielsieg gegen Regionalligist Gurten vor den Augen der Freundin und des Hundes erstmals im violetten Trikot jubeln durfte.