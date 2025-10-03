Putin wirft Frankreich jetzt „Piraterie“ vor

Das französische Militär hat einen Öltanker festgesetzt, der Verbindungen nach Russland haben soll. Vermutet wird, dass der Tanker zur russischen Schattenflotte gehört und einen Bezug zu den Drohnenüberflügen in Dänemark hat. „Das ist Piraterie“, sagte Russlands Präsident Wladimir Putin zu der Festsetzung.
Er wisse ehrlich gesagt nicht, inwieweit das Schiff mit Russland verbunden sei. Der Öltanker sei unter der Flagge eines anderen Landes gefahren, mit einer internationalen Besatzung. Er sei aber in neutralen Gewässern ohne jegliche Rechtfertigung beschlagnahmt worden, sagte Putin bei einem Diskussionsforum in Sotschi. An Bord des Schiffes sei keine militärische Fracht gewesen. Das sei offenbar gesucht worden – „Militärgüter, Drohnen oder so etwas“.
Der Tanker „Boracay“ war offiziell auf dem Weg von Primorsk bei Sankt Petersburg nach Vadinar in Indien. Er hatte 750.000 Barrel Rohöl an Bord. Das Schiff wurde untersucht, der Kapitän und der Erste Offizier festgenommen.
Zuvor hatte der französische Präsident Emmanuel Macron Europa aufgefordert, strenger gegen die Versuche des Kremls vorzugehen, westliche Sanktionen zu umgehen. Europa müsse das „Geschäftsmodell“ beenden, bei dem ältere Tanker unter ausländischer Flagge fahren, aber russisches Öl transportieren, sagte er.
Putin kritisierte wiederum die „zunehmende Militarisierung“ des Westens und kündigte mögliche Vergeltungsmaßnahmen an. Russland werde niemals Schwäche oder Unentschlossenheit zeigen. Bei dem Forum in Sotschi hatte er Europa auch die Schuld am anhaltenden Krieg in der Ukraine gegeben, da es „ständige Eskalationen“ gebe. Zudem drohte er dem Weißen Haus wegen einer angekündigten Lieferung weitreichender Raketen an die Ukraine.
