Putin wirft Frankreich jetzt „Piraterie“ vor

Er wisse ehrlich gesagt nicht, inwieweit das Schiff mit Russland verbunden sei. Der Öltanker sei unter der Flagge eines anderen Landes gefahren, mit einer internationalen Besatzung. Er sei aber in neutralen Gewässern ohne jegliche Rechtfertigung beschlagnahmt worden, sagte Putin bei einem Diskussionsforum in Sotschi. An Bord des Schiffes sei keine militärische Fracht gewesen. Das sei offenbar gesucht worden – „Militärgüter, Drohnen oder so etwas“.