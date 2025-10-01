Französisches Militär kapert russischen Tanker

Schiff für Russen schon unter anderem Namen unterwegs

Die „Boracay“ steht unter internationalen Sanktionen der EU, Großbritanniens und weiterer Länder. Bereits im April dieses Jahres war das Schiff, damals unter dem Namen „Kiwala“, von estnischen Behörden festgesetzt worden, da die Registrierung in Dschibuti nicht bestätigt werden konnte.