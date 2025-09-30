Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wir geben zu viel aus

Wo fließt Geld hin? Staatsschulden explodieren

Wirtschaft
30.09.2025 21:54
Die stark steigenden Schulden der Länder und Gemeinden werden für Finanzminister Marterbauer zum ...
Die stark steigenden Schulden der Länder und Gemeinden werden für Finanzminister Marterbauer zum Problem(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Erstmals liegen die Staatsschulden zum Halbjahr über 400 Milliarden Euro. Das Defizit kletterte von 4,8 auf 5,3 Prozent der Wirtschaftsleistung. Der Grund: Österreich ist noch immer ein Fass ohne Boden ...

0 Kommentare

Die Staatsschulden schießen weiter in die Höhe: Im ersten Halbjahr 2025 stieg der Schuldenstand Österreichs auf 412,3 Milliarden Euro. Pro Kopf sind das 44.800 Euro. Vor einem Jahr waren es 395, 2019 gerade einmal 282 Milliarden. Die Schuldenquote beträgt mittlerweile satte 82,3 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Was die Schuldenlawine vorantreibt: Der Staat gibt mehr aus, als er einnimmt! Die Einnahmen stiegen zwar um 3,2 Prozent auf 123,4 Milliarden Euro. Doch die Ausgaben rasten um 4,1 Prozent auf 136,7 Milliarden Euro davon. Die logische Folge: ein Budgetdefizit von 5,3 Prozent des BIP. Deutlich schlechter als die 4,8 Prozent im 1. Halbjahr 2024.

Wo fließt das ganze Geld hin? 
Expertin Kerstin Gruber von der Statistik Austria nennt die Hauptgründe für die hohen Ausgaben: „Sozialleistungen, die der Staat umverteilt, etwa AMS-Geld, Familienbeihilfe, Pflegegeld und Notstandshilfe.“ Dazu kommen Pensionen und die gestiegenen Gehälter im öffentlichen Dienst.

Die Schuldenquote beträgt mittlerweile 82,3 Prozent der Wirtschaftsleistung.
Die Schuldenquote beträgt mittlerweile 82,3 Prozent der Wirtschaftsleistung.(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)

Den Löwenanteil der Schuldenlast trägt der Bund mit 358,7 Milliarden Euro. Die Bundesländer – ohne Wien – schulden 29 Milliarden, der Gemeindesektor inklusive Wien 24,8 Milliarden. Die Gemeinden nahmen 1,1 Milliarden Euro mehr Schulden auf als im Vorjahr. Ihr Defizit lag per Ende Juni bei 2,4 Milliarden Euro.

Immense Abgaben auf Gemeindeebene
Allerdings müssen Gemeinden auch hohe Beträge an die Länder zahlen. Der „Krone“ liegt ein Beispiel einer Bezirksstadt in Kärnten vor, die im September über das Land 1,1 Millionen Euro an Steuermitteln erhalten hat, aber wegen Posten wie Landesumlage, Beitrag zu Beamtenpensionen etc. unterm Strich 80.000 Euro Verlust machte.

Lesen Sie auch:
Younion-Vorsitzender Christian Meidlinger (li.) und GÖD-Vorsitzender Eckehard Quinn  
Poker um Gehälter
Sture Beamten: „Angebot der Regierung ungenügend!“
30.09.2025
Staatsschulden steigen
Budgetdefizit liegt schon bei 5,3 Prozent des BIP
30.09.2025
Teurere Lebensmittel
EU will schnelleres Ende des Österreich-Aufschlags
30.09.2025

Es wird erwartet, dass Finanzminister Markus Marterbauer in absehbarer Zeit ein Update zum Sparpaket der Regierung gibt und offenlegt, wie sehr wir wegen der schwachen Konjunktur und der hohen Inflation vom geplanten Budget abweichen. Die Hoffnung: Viele Sparmaßnahmen, etwa der abgeschaffte Klimabonus, wirken erst im 2. Halbjahr.

Porträt von Vergil Siegl
Vergil Siegl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
214.388 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
150.410 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
111.403 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1529 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1334 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1169 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Wirtschaft
Wir geben zu viel aus
Wo fließt Geld hin? Staatsschulden explodieren
Krone Plus Logo
„Tut uns sehr leid“
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
Kassasystem für Gastro
Bergheimer IT-Firma schlittert in die Pleite
Neuer Personalkurs
Autoriese Volkswagen kündigt Hunderte Schwänzer
Krone Plus Logo
Filial-Verkauf schockt
Unimarkt: „Es hat jedem die Füße weggezogen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf