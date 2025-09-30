Wo fließt Geld hin? Staatsschulden explodieren

Was die Schuldenlawine vorantreibt: Der Staat gibt mehr aus, als er einnimmt! Die Einnahmen stiegen zwar um 3,2 Prozent auf 123,4 Milliarden Euro. Doch die Ausgaben rasten um 4,1 Prozent auf 136,7 Milliarden Euro davon. Die logische Folge: ein Budgetdefizit von 5,3 Prozent des BIP. Deutlich schlechter als die 4,8 Prozent im 1. Halbjahr 2024.