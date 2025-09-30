Vorteilswelt
Vor Beamtengipfel

„Historischer Moment“: Regierung lobt Gewerkschaft

Innenpolitik
30.09.2025 11:39
Straatssekretär Alexander Pröll (ÖVP, li.) und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) vor dem ...
Straatssekretär Alexander Pröll (ÖVP, li.) und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) vor dem Start der Gehaltsverhandlungen für den öffentlichen Dienst.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Regierung und Gewerkschaft sind am Dienstagvormittag zur ersten offiziellen Verhandlungsrunde über die Gehälter im öffentlichen Dienst zusammengekommen. Erwartet wird, dass ein Angebot der Regierung auf den Tisch gelegt wird. Ein Abschluss dürfte heute noch nicht gelingen.

0 Kommentare

Eigentlich verfügt ja die Gewerkschaft bereits über einen auch noch gesetzlich abgesicherten Gehaltsabschluss, da man sich im Vorjahr darauf verständigt hat, für 2026 um 0,3 Prozent über der Inflation abzuschließen.

Triste Budgetsituation
Angesichts der tristen Budgetsituation hat die Regierung die Gewerkschaft ersucht, das Paket aufzuschnüren und nochmals in Verhandlungen einzutreten. Vorige Woche erklärte sich die Belegschaftsvertretung dann zu Gesprächen bereit.

Beamtenstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) nannte es am Dienstag einen „historischen Moment“, dass über ein bereit paktiertes Gehaltsplus noch einmal verhandelt werde.

Zitat Icon

Ein Wiederaufleben der Sozialpartnerschaft ist gelungen.

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ)

Finanzminister: „Extrem dankbar“
Er sei der Gewerkschaft dafür „extrem dankbar“. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) würdigte ebenfalls das Vorgehen der Belegschaftsvertretung: „Sie müssen das nicht.“ So sei ein Wiederaufleben der Sozialpartnerschaft gelungen.

(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Regierung hat nur ein Druckmittel
Als einziges Druckmittel hat die Regierung, dass für 2027 und 2028 eine Nulllohnrunde für den öffentlichen Dienst eingepreist ist. Marterbauer hat in den vergangenen Wochen angedeutet, dass man der Gewerkschaft diesbezüglich entgegenkommen könnte, sollte diese beim 2026er-Abschluss beweglich sein. NEOS-Verhandlerin Martina von Künsberg Sarre appellierte, dass es angesichts der Budgetsituation einen „gesellschaftlichen Kraftakt“ brauche.

Gewerkschaft vorerst schweigsam
Die Gewerkschaftsvertreter – angeführt von einem geradezu fröhlich wirkenden GÖD-Chef Eckehard Quin und younion-Vorsitzendem Christian Meidlinger – waren vor der Sitzung zu keinen Stellungnahmen bereit. Im Anschluss an die Aussprache, die wohl rund drei Stunden dauern dürfte, werden Statements von beiden Seiten erwartet.

