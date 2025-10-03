Vorteilswelt
Die 2. Liga startet

Sogar Rapid Wien jagt jetzt die Wörthersee Piraten

Kärnten
03.10.2025 12:00
Der Meister greift wieder an! Die Piraten knackten im vergangenen Finale Mistelbach – ein ...
Der Meister greift wieder an! Die Piraten knackten im vergangenen Finale Mistelbach – ein Aufstieg wäre auch diesmal nicht möglich.(Bild: © Michael Filippovits, Pictorial)

Zweitliga-Auftakt im heimischen Basketball! Die Wörthersee Piraten verloren zwei echte Stützen, aber peilen dennoch die Titelverteidigung an. Lokalrivale KOS Klagenfurt ist indes 2025 noch ohne Triumph. . .

Der Meister steigt wieder in den Ring! Die Klagenfurter Wörthersee Piraten hatten sich vergangene Saison zum Zweitliga-Champ gekürt, aus finanziellen und infrastrukturellen Gründen aber den Aufstieg in die Bundesliga nicht angenommen. Und somit sind Chefcoach Andi Kuttnig und Co. heuer die großen Gejagten!

