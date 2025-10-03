Sogar Rapid Wien jagt jetzt die Wörthersee Piraten

Der Meister steigt wieder in den Ring! Die Klagenfurter Wörthersee Piraten hatten sich vergangene Saison zum Zweitliga-Champ gekürt, aus finanziellen und infrastrukturellen Gründen aber den Aufstieg in die Bundesliga nicht angenommen. Und somit sind Chefcoach Andi Kuttnig und Co. heuer die großen Gejagten!