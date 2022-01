VC Wolfurt kämpfte beherzt gegen Niederlage an

Mit Theo Reiter und Richard Schaugg musste Wolfurt gleich zwei der drei Topscorer in dieser Saison vorgeben, weshalb Spielertrainer Vonach das Team gegenüber den vorherigen Spielen etwas umbauen musste. Während Hausherr St. Pölten die ersten beiden Sätze mit 20:25 und 23:25 für sich entscheiden, fingen sich die „Wölfe“ im dritten (25:22) Satz und verkürzten auf 1:2. Der vierte Satz war eine Demonstration der Gäste. Die Niederösterreicher kamen kaum ins Spiel, zu überlegen war der Block und auch die Ballsicherheit der Vorarlberger. Mitte des Satzes folgte dann der große Auftritt von Jan Jalowietzki: Mit fünf starken Services in Folge stellte der Deutsche von 16:12 auf 21:12, was den Satzgewinn (25:17) und gleichzeitig den Spielausgleich bedeutete.