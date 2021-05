Ländle-Beacher Reiter ist zurück in der Sandkiste

Mit einem 3:0-Heimsieg über Wiener Neustadt verabschiedeten sich Theo Reiter und die Wolfurter Volleyballer am 18. April in die Zweitliga-Sommerpause - die für den 21-Jährigen jedoch gar keine ist. Nur zwei Tage nach seinem letzten Hallenauftritt startete der Dornbirner in Wien die Vorbereitung für die U22-Beachvolleyball-EM, die bereits am Donnerstag in Baden (NÖ) beginnt.