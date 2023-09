Jung-Wölfe bekommen meisterlichen Besuch aus Tirol

„Aus der Not eine Tugend machen“ - unter diesem Motto starten Wolfurts Volleyball-Herren an diesem Wochenende in die neue Saison. Zwar machen Kapitän Flo Winder und Außenangreifer Theo Reiter die Reise zum Zweitliga-Auftakt bei PSVBG Salzburg am Samstag mit, „unterwegs werden sie aber lernen“, verrät VCW-Präsident Sebastian Vonach. Das Duo steht kurz davor, seine Ausbildung zu beenden. „Darum werden sie uns in den nächsten Wochen immer wieder einmal fehlen.“