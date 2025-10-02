36-Jähriger wird neuer Chef von Wintersteiger

Pierre Bilgeri wird mit November neuer Vorstandsvorsitzender der oberösterreichischen Maschinen- und Anlagenbaugruppe Wintersteiger mit Sitz in Ried im Innkreis. Er übernimmt die Doppelfunktion Geschäftsführer und Finanzchef.
Der frühere CEO Florestan von Boxberg hatte den Vorstandsvorsitz nach dem Abgang von Harald Kostka im Jänner vorübergehend übernommen und wechselt nun als stellvertretender Vorsitzender in den Aufsichtsrat.
Der gebürtige Vorarlberger Bilgeri leitete in den vergangenen fünf Jahren das Geschäftsfeld Mobil- und Raupenkrane der Liebherr-Gruppe in den USA. Der 36-jährige verheiratete Vater eines Sohnes sei eine erfahrene Führungskraft mit Stationen in Nordamerika, Mitteleuropa und dem asiatisch-pazifischen Raum.
„Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben bei Wintersteiger. Der Pioniergeist, die Innovationskraft und vor allen Dingen das große Engagement der Belegschaft haben mich beeindruckt“, sagt Pierre Bilgeri in einer ersten Stellungnahme
250 Mio. Euro Umsatz
CTO und CIO der Unternehmensgruppe mit weltweit rund 1.200 Mitarbeitenden und einem Umsatz von knapp 250 Mio. Euro bleibt weiterhin Thomas Fürkötter. Mit 1. Oktober hat das Unternehmen für die Division Sports die Verleihsoftware Sports Rental von der deutschen SR Software GmbH & Co. KG übernommen. „Wir investieren weiter in die Zukunft des Skiverleihs: innovativ, digital und im engen Schulterschluss mit unseren Kunden“, so Boxberg.
