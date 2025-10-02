Führerschein-Neuling (51) hatte 1,3 Promille

Stark alkoholisiert

Der war mit 1,3 Promille positiv, seinen Probeführerschein musste der Krenglbacher noch an Ort und Stelle abgeben. Damit hat er bereits Erfahrung, denn laut Polizei war ihm die Lenkberechtigung wegen Trunkenheit am Steuer schon in der Vergangenheit entzogen worden.