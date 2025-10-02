Vorteilswelt
Unfall verursacht

Führerschein-Neuling (51) hatte 1,3 Promille

Oberösterreich
02.10.2025 09:30
Mit Alkotests hatte der Unfalllenker bereits Erfahrung (Symbolfoto).
Mit Alkotests hatte der Unfalllenker bereits Erfahrung (Symbolfoto).(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Manche lernen es scheinbar nie! Ein 51-jähriger Probeführerscheinbesitzer verursachte in der Nacht zum Donnerstag in Wels einen Autounfall. Ein anschließender Alkotest ergab einen Wert von 1,3 Promille, seinen Führerschein musste er abgeben. Nicht zum ersten Mal.



Kurz nach Mitternacht krachte der 51-Jährige aus Krenglbach mit seinem Auto in Wels-Kirchham frontal gegen einen am Straßenrand abgestellten Pkw, der anschließend gegen ein Haus geschleudert wurde. Alarmierte Polizisten stellten beim Autolenker eindeutige Symptome einer Alkoholisierung fest, der 51-Jährige wurde zum Alkotest gebeten.

Stark alkoholisiert
Der war mit 1,3 Promille positiv, seinen Probeführerschein musste der Krenglbacher noch an Ort und Stelle abgeben. Damit hat er bereits Erfahrung, denn laut Polizei war ihm die Lenkberechtigung wegen Trunkenheit am Steuer schon in der Vergangenheit entzogen worden.

Nicht einziges Vergehen
Doch damit nicht genug: Bei der Unfallaufnahme stellen die Beamten auch noch fest, dass die Vorderreifen eine zu geringe Profiltiefe aufwiesen und der Alkolenker zudem weder Pannendreieck, Warnweste noch Erste-Hilfe-Set dabeihatte.



