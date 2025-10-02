91-jähriger Lenker nach Kreuzungscrash gestorben

Die Folgen einer Kollision zwischen zwei Autos auf einer Kreuzung in Eberstalzell (OÖ) waren für einen hochbetagten Lenker fatal. Obwohl der 91-Jährige zunächst noch ansprechbar war, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand dermaßen, dass er später im Klinikum Wels starb.
Ein 91-jähriger Lenker aus Pettenbach war am Mittwochnachmittag mit seinem Auto auf der Aichinger Gemeindestraße bei Eberstalzell unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 58-Jährige aus Ried im Traunkreis mit ihrem Pkw auf der L 1244 von Eberstalzell kommend in Richtung Großendorf.
Im Wrack eingeklemmt
An der Kreuzung in der Ortschaft Wipfing kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Wagen krachten ineinander. Der 91-Jährige wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Lenker waren zu dem Zeitpunkt offenbar ansprechbar.
Die 58-Jährige und der 91-Jährige wurden verletzt ins Klinikum Wels gebracht. Dort dürfte sich aber der Zustand des hochbetagten Unfallopfers aber massiv verschlechtert haben. Den Ärzten gelang es in weiterer Folge leider aber nicht, den Senior zu stabilisieren. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen.
