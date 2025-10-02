91-jähriger Lenker nach Kreuzungscrash gestorben

Im Wrack eingeklemmt

An der Kreuzung in der Ortschaft Wipfing kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Wagen krachten ineinander. Der 91-Jährige wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Lenker waren zu dem Zeitpunkt offenbar ansprechbar.