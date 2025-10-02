Vorteilswelt
Vor Mitglieder-Gipfel

Klub-Boss geht auf Fans zu: „Suche den Dialog!“

Oberösterreich
02.10.2025 12:00
Ried-Präsident Thomas Gahleitner und BWT-Eigentürmer Andreas Weißenbacher.
Ried-Präsident Thomas Gahleitner und BWT-Eigentürmer Andreas Weißenbacher.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Fünf Tage vor der Mitgliederversammlung lädt Ried-Präsident Thomas Gahleitner Vertreter der Fanklubs und Fanszene am Donnerstag am Abend zu einem Gespräch ins Stadion. Hintergrund ist ein schriftlicher Antrag, den Anhänger für die Generalversammlung am Dienstag eingereicht haben . . . 

„Krone:“ Herr Gahleitner, anderswo werden Präsidenten für das starke wirtschaftliche Fundament ihres Klubs gefeiert. In Ried keimt bei dem Thema aber leise Kritik seitens der Fans auf.

Thomas Gahleitner: Vorweg sei gesagt, dass die SV Ried für viele namhafte Unternehmen zu einem sehr attraktiven Werbepartner geworden ist. Wir haben mit der Oberbank, der OÖ Versicherung, BWT und vielen mehr Verträge über Jahre. Diese nachhaltigen Kooperationen geben uns eine Planungssicherheit . . .

 . . . aber BWT!

Ich war noch nicht fertig: Das alles ermöglicht uns nötige Investitionen in Kader, Nachwuchs und Infrastruktur. Unsere Partner sind eng mit der Region verbunden – das spürt man. Wir gehen diesen Weg bewusst mit Unternehmen, die zu unseren Werten passen und sich mit uns identifizieren.

Im Falle von BWT sehen das Fans – ähnlich wie Teile des LASK-Anhangs – aber auch mit Sorge. Sonst hätten die vor der am Dienstag stattfindenden Mitgliederversammlung nicht einen Antrag eingebracht, der sicherstellen soll, dass Ried in Zukunft nur in Schwarz-grün bzw. Gelb-weiß und damit in den Farben des Klubs bzw. der Stadt antritt.

Die Fans brachten für die Mitgliederversammlung einen Antrag ein, dass die SV Ried in Zukunft ...
Die Fans brachten für die Mitgliederversammlung einen Antrag ein, dass die SV Ried in Zukunft nur noch in Schwarz-grün oder Gelb-weiß und damit in den Farben des Vereins bzw. der Stadt antreten soll.(Bild: EXPA/ Uwe Winter)

Unsere Heimspiele bestreiten wir traditionell in Schwarz-grün – das ist fix und auch ein Teil unserer Identität. In vereinzelten Fällen ist bei Auswärtsspielen eine Farbimplementierung von Pink bei den Trikots grundsätzlich aber denkbar.

Genau das stößt in Fankreisen aber sauer auf!

Deshalb suche ich ja am Donnerstag den Dialog. Denn ob das mit Pink wirklich kommen wird, hängt sowohl von wirtschaftlichen Faktoren als auch vom Dialog mit den Vertretern der Fanszene, Fanllubs und den Mitgliedern ab. Klar ist für uns, dass unsere Vereinsidentität immer gewahrt bleibt. Gleichzeitig sehen wir aber die Wichtigkeit der Sponsoren.

Wie wichtig ist BWT?

Dieses internationales Vorzeigeunternehmen erhöht die Strahlkraft der SV Ried und wirkt sich auf unser gesamtes Sponsorenumfeld positiv aus. BWT steht nicht nur für wirtschaftliche Stärke, sondern für Bodenständigkeit, Verantwortung und internationalen Erfolg. Zumal sich Eigentümer Andreas Weißenbacher persönlich mit Region und unserem Verein identifiziert. Schon in der 2. Liga hat er mit seinem Engagement entscheidend dazu beigetragen, den Aufstieg zu ermöglichen. 

Folgen Sie uns auf