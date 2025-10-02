Das sind die innovativsten Betriebe des Landes

„Motor unserer Industrieunternehmen“

„Innovation ist der Motor unserer Industrieunternehmen und ermöglicht, die Wettbewerbsfähigkeit in schwierigen Zeiten zu erhalten“, sagt Martin Bergsmann von der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer OÖ. Er verlieh die Preise zusammen mit weiteren Vertretern von Politik, Wirtschaft und Medien: Landeshauptmann Thomas Stelzer, Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, JKU-Rektor und Leiter der Jury Stefan Koch, „OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska, Christian Altmann von der Standortagentur Business Upper Austria sowie Sparkasse-OÖ-Vorstand Manuel Molnar.