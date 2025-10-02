Vorteilswelt
Bauteil für Weltraum

Das sind die innovativsten Betriebe des Landes

Oberösterreich
02.10.2025 16:30
JKU-Rektor und Jury-Leiter Stefan Koch, LH Thomas Stelzer (von rechts) und Landesrat Markus ...
JKU-Rektor und Jury-Leiter Stefan Koch, LH Thomas Stelzer (von rechts) und Landesrat Markus Achleitner (links) gratulieren Werner Thallner (2. von links) und Bernd Thallner von der EV Group zum Sieg in der Kategorie Großunternehmen. Die Firma will mit ihrer Technologie Mikrochips leistungsfähiger machen.(Bild: Wenzel Markus)

Aus 83 Einreichungen für den Landespreis für Innovation 2025 kürte eine Jury in vier Kategorien die allerbesten davon. Die eingereichten – und prämierten – Ideen aus Oberösterreich reichen dabei sogar bis ins Weltall.

Auch wenn die aktuelle Nachrichtenlage anderes vermuten lässt: In den heimischen Unternehmen wird eifrig geforscht. Trotz – oder gerade wegen – der momentanen Wirtschaftsflaute. 83 Projekte reichten Oberösterreichs Betriebe für den diesjährigen Landespreis für Innovation ein. Dienstagabend wurden die besten davon bei der Preisverleihung im ORF-Landesstudio ausgezeichnet.

Große Freude beim Linzer Startup NXAI: Die Gründer Sepp Hochreiter (links) und Albert Ortig ...
Große Freude beim Linzer Startup NXAI: Die Gründer Sepp Hochreiter (links) und Albert Ortig gewannen mit ihrer KI-Architektur xLSTM den ersten Preis bei den Forschungseinrichtungen. Die künstliche Intelligenz soll energiesparender arbeiten – Alexandra Halouska, Chefredakteurin der „OÖ-Krone“, gratulierte.(Bild: Wenzel Markus)

„Motor unserer Industrieunternehmen“
„Innovation ist der Motor unserer Industrieunternehmen und ermöglicht, die Wettbewerbsfähigkeit in schwierigen Zeiten zu erhalten“, sagt Martin Bergsmann von der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer OÖ. Er verlieh die Preise zusammen mit weiteren Vertretern von Politik, Wirtschaft und Medien: Landeshauptmann Thomas Stelzer, Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, JKU-Rektor und Leiter der Jury Stefan Koch, „OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska, Christian Altmann von der Standortagentur Business Upper Austria sowie Sparkasse-OÖ-Vorstand Manuel Molnar.

Das neue Material- und Bauteilprüfverfahren von voidsy soll unter anderem Flugzeuge sicherer ...
Das neue Material- und Bauteilprüfverfahren von voidsy soll unter anderem Flugzeuge sicherer machen. Den Preis, verliehen von Sparkassen-OÖ-Vorstand Manuel Molnar (rechts), nahmen Mitgründer und Geschäftsführer Holger Plasser (Mitte) sowie Mitgründer Gregor Thummerer entgegen.(Bild: Wenzel Markus)

DIE GEWINNER DES LANDESPREISES FÜR INNOVATION 2025

  • Großunternehmen
    Sieger: EV Group. Innovation: IR Layer Release Technologie zur Stapelung von ultradünnen Schichten auf Mikrochips, um diese leistungsfähiger zu machen.
    2. Platz: Scheuch. Innovation: TACO2 – ein Verfahren zur industriellen CO2-Abscheidung.
    3. Platz: STIWA Automotion GmbH. Innovation: Elektrolytbefüllung von prismatischen Lithium-Ionen-Batterien.
  • Kleine und mittlere Unternehmen
    Sieger: voidsy gmbh. Innovation: Das 3D V-ROX-Verfahren zur zerstörungsfreien Material- und Bauteilprüfung. Es soll z. B. Flugzeuge sicherer machen.
    2. Platz: Peak Technology GmbH. Innovation: Bauteil für das Athena-Weltraumteleskop.
    3. Platz: framag Industrieanlagenbau GmbH. Innovation: Brennschneiden mit Wasserstoff.
  • Forschungseinrichtungen
    Sieger: NXAI GmbH. Innovation: xLSTM – eine neue KI-Algorithmusklasse, die effizienter arbeitet und Energie spart.
    2. Platz: Johannes Kepler Universität Linz. Innovation: Internationale Validierung eines neurochirurgischen OP-Simulators mit dem Projektnamen MEDUSA.
    3. Platz: Software Competence Center Hagenberg. Innovation: TRUSTIFAI – ein Qualitätssiegel für KI-Systeme.
  • Jurypreis für radikale Innovation
    Sieger: Research Center for Non-Destructive Testing GmbH    . Innovation: Spektrometer für die zerstörungsfreie Materialprüfung.

Auszeichnet wurden die Betriebe in vier Kategorien. Die Innovationen reichten bis in das Weltall: Die Firma Peak Technology aus Holzhausen ergatterte bei den kleinen und mittleren Unternehmen Platz 2 – mit einem Bauteil für das Weltraumteleskop Athena.

Oberösterreich

Bauteil für Weltraum
Das sind die innovativsten Betriebe des Landes
Young Art in Bad Ischl
„Den Brennofen ausräumen ist wie Weihnachten“
Was tut sich in OÖ?
Herbstliches Eventvergnügen für Groß und Klein
Witzige Bilderbücher
Wenn selbst Herr Haderer respektvoll den Hut zieht
Originelle Ausrede
Mit 125 km/h durch 70er-Zone: „Muss zu Freundin“
