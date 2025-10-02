Lars Eidinger: Brecht-Abend mit Schockstarre

Lars Eidinger rief zur Dichterlesung mit Klavierbegleitung. Was sonst Häuser oft nur spärlich füllt, war in diesem Fall ein Kassenmagnet: Der Publikumsliebling aus Deutschland hat seit seiner Rolle als „Jedermann“ am Salzburger Domplatz auch bei uns viele Fans, sie füllten den Posthof bis auf den letzten Platz.